/FOTO, VIDEO/ Stop výstavbě vysokopodlažních budov v Kutné Hoře - Malíně. Tak zní název petice, která třetí den koluje městskou částí, kde mají podle plánů soukromého investora, firmy Marlo, stát čtyři třináctipatrové věžáky.

Členové osadního výboru Malín o tom informovali v úvodu veřejného jednání kutnohorských zastupitelů v úterý 5. září. Osadní výbor začal s petičními archy obcházet sousedy v neděli odpoledne a ve chvíli, kdy o nich informoval zastupitele, na nich bylo už pět stovek podpisů. „Chceme tímto demonstrovat, že výstavba nám není lhostejná,“ uvedl Radek Dupal z osadního výboru. Další z jeho členů, Karel Kašpar, ještě dodal, že petice je také jakousi podporou zastupitelů, aby bojovali proti záměru developera. Spolu se členy výboru dorazilo do Rytířského sálu Vlašského dvora dalších několik desítek lidí. Někteří si s sebou přinesli transparenty s hesly „Stop výstavbě věžáků v Malíně“.

V úvodní diskuzi pak opakovaně zaznělo, že místní obyvatelé tady rezidenční čtvrť v podobě, jak je navržená a prezentovaná, prostě nechtějí. Developerovi navíc nevěří ani ohledně slibů, že v místě vybuduje školku či domov důchodců. Budovy jsou totiž ve studii navržené na soukromých pozemcích, třeba na místě stávajícího autokempu rodiny Egidyových. „Cítím to jako nátlak. Občanská vybavenost tam nebude, protože ten pozemek neprodám,“ ozval se už dříve Petr Egidy.

Developer nemá souhlas města s výstavbou

Na programu jednání zastupitelů poté byly dva body, které se týkaly napojení vodovodu a splaškové kanalizace, inženýrských sítí a také vydání souhlasného stanoviska se stavebním záměrem firmy Marlo ze strany města jako vlastníka sousedních pozemků. Ve všech bodech se zastupitelstvo vyjádřilo zamítavě. Naopak zelenou dostal dodatečný návrh na podání odvolání proti rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství, které umožnilo napojení pozemků investora na městskou komunikaci. „Toto považujeme za zásadní. Odvoláváme se ke krajskému úřadu, protože jsme přesvědčení o tom, že tam měl celý proces začít vzhledem k tomu, že jde o silnici ve správě Středočeského kraje,“ vysvětlil krok starosta Lukáš Seifert.

Generální ředitel společnosti Marlo Martin Louda po jednání řekl, že je z rozhodnutí zastupitelů překvapený, zejména proto, že některé kroky nejsou v kompetenci samosprávy. „Myslím si, že někteří zastupitelé si nejsou úplně vědomí důsledku svého hlasování, to mě mrzí. Ale na druhou stranu jsme pořád otevření diskuzi jakým způsobem se posunem dál,“ konstatoval Louda a zopakoval, že projekt je pro Kutnou Horu skutečně příležitostí. Necelá stovka občanů sledujících jednání zastupitelů online a zhruba stejné množství lidí v sále není podle jeho slov většinový názor města. „Nevěřím tomu, že by se Kutná Hora chtěla takto prezentovat,“ dodal.

Podle Lukáše Seiferta ale pořád platí, že celý proces výstavby rezidenční čtvrti je na začátku a město má možnost jak projekt ovlivnit nebo do něj zasáhnout. Každopádně už na příštím jednání 12. září budou zastupitelé řešit otázku vzniku regulačního plánu, který by měl v budoucnu zabránit podobným problémům s developerskými projekty. „Takový plán ochrání všechny budoucí zastupitele a starosty tohoto města. Zcela upřímně, celá tahle situace mi bere spoustu času a nejsem schopen se tolik věnovat opravdu důležitým věcem v jiných oblastech. Toto dědictví je opravdu to nejnepříjemnější, co jako starosta můžete zažít,“ uvedl Lukáš Seifert

