Nákladní auta se na konstrukci přes železniční trať řadila do formace, čtyři vozy jely popředu nahoru, dva couvaly. Na mostě zůstaly půl hodiny. Pak došlo na střídání a udělala se jiná formace. Jak upřesnil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček, v součtu vozidla vážila 18 tun. Vespodu mostu bylo osazeno 16 čidel, díky nimž se vyhodnotí průhyb. Výsledek bude znám za několik dní. Druhým testovaným mostem byl most přes Klejnárku.

Obchvat Církvice se otevře 26. října, už 10. září spojnice z kutnohorského Karlova na Církvici.

„Na stavbě obchvatu momentálně zbývá dopoložit asfaltové souvrství, ze 40 tisíc tun celé stavby zbývá dokončit asi 10 tisíc tun. Pak budou následovat úpravy svahů, dokončení zemních prací, ozelenění, dopravní značení, svodidla apod.,“ popsal Petr Ballek, technický ředitel oblasti východ dodavatelské společnosti Strabag. Práce budou pokračovat ještě příští rok opravami objízdných tras, vjezdů na pole apod.

Náklady stavby jsou momentálně cca na 440 milionech. Výstavba církvického obchvatu se soutěžila před třemi lety, nyní začaly ceny letět nahoru. „O vícenákladech se nyní bavíme, ale nebude to o moc,“ soudí Petr Ballek. Některé stavební objekty se totiž vypustily, jako například jedna protihluková stěna, o níž se podle jeho slov ukázalo, že není až tak potřeba. Nebudovaly se také třeba některé přístupové komunikace zahrnuté v projektu. „Ani bychom je nevyužili, využívali jsme v maximální míře hlavní trasu. Zkrátka projektová dokumentace vznikala v takříkajíc uniformním prostředí a nemusí vždy zcela pokrývat skutečnou situaci. Něco se podařilo zlevnit, něco zrychlit, něco se holt bude muset zdražit,“ dodal Petr Ballek.

Náklady na materiál stouply i o sto procent

Problém se sháněním materiálu na stavbu nebyl podle jeho slov u sypkých materiálů. „Ty máme z 90 % vlastní. Obrovský problém ale byl, co se týkalo ocele a vůbec kovů. Někde se třeba muselo bohužel slevit z hliníku a nahradit pozinkem. Náklady na materiál se někde zvýšily i o sto procent. Třeba asfaltové směsi vzrostly za poslední rok o 400 korun na tuně a těch tun je zde 40 tisíc. Jsou to šílené částky, ale my si samozřejmě nemůžeme dovolit stavbu zastavit s tím, že na to nejsou peníze,“ popsal Petr Balek, nicméně nějaké extrémní problémy, co se týče celé stavby, nepotvrdil.

A stavba je to značně důležitá. „Odkloní provoz ze silnice I/38 z Církvice. Tato silnice v podstatě supluje vnější obchvat kolem Prahy. Zatížení kamionovou dopravou z D1 na D11 a na D10 je tu enormní. Když se na I/38 cokoli opravuje, jsou několikakilometrové kolony,“ uvedl a připomněl, že výstavba církvického obchvatu obsahovala úplně všechno – mostní objekty, inženýrské stavby včetně přeložky ropovodu Družba (zatím v něm ropa proudí), drážní objekty atd.

Zátěžová zkouška mostu na stavbě obchvatu Církvice v úterý 30. srpna 2022.Zdroj: Deník/Michal BílekPráci řidiče náklaďáku si většina lidí spojuje s pořádnými chlapy, církvické zátěžové zkoušky se však účastnila i žena - řidička Jana Kokošková.



"K této práci mě přivedla láska. Chodila jsem s klukem, který byl řidič z povolání a od té doby mě to drží, je to už patnáct let," směje se čtyřiatřicetiletá blondýnka.



Ve firmě je mezi řidiči jedinou ženou a jako taková byla i vybrána spolu s kolegy k zátěžové zkoušce. "Zatěžkávací zkoušky se účastním poprvé, je to zajímavé, užívám si to," uzavírá Jana Kokošková.

Nejnáročnější z hlediska dodavatele stavby byl podle něj asi archeologický výzkum, který zemní práce posunul do zimních měsíců. Přeložení ropovodu bylo také náročnější, jde jej dělat jen v určitém období. Pak také jednání s dráhou.

„Už předem jsou nadefinované výluky, které musíte dodržet bez ohledu na počasí nebo postup prací. Ale to je na všech stavbách, jež se dotýkají dráhy. Je nutné třeba s tříletým předstihem naplánovat svou práci, aby to padlo na dané výluky,“ popsal Ballek s tím, že práce nebyly úplně jednoduché i s ohledem na pandemii covidu a válku na Ukrajině.

Každopádně obchvat už prakticky stojí. Jak shrnul David Hrubeš, vedoucí týmu stavby, délka obchvatu je 4,2 kilometru, šíře silnice 11,5 metru, návrhová rychlost 80 km/hod. „Na trase jsou tři mosty, jež přemosťují Křenovku, Klejnárku a železnici. Protihluková stěna bude nakonec jedna, nyní se na ní pracuje. Malý most přes Křenovku je jednoduchou rámovou konstrukcí, na něm se zatěžovací zkoušky nedělaly,“ vysvětlil.

