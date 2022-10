Pro letošní ročník připravili pořadatelé celkem 15 tras pro pěší v délkách od 11 do 65 kilometrů. Jednu z těchto tras si také mohli vybrat i účastníci běžeckého závodu. Cyklotrasy měřily od 40 do 200 kilometrů, podle vlastního výběru, a to na všechny světové strany.

Na všechny, kteří dokončili podzimní procházku krásným okolím Kutné Hory, čekala v cíli jako každý rok klobása s pravým Malínským křenem.