Jeden ze státních svátků České republiky spojuje dvě události, které dělí přesně padesát let. 17. listopadu 1939 nacistické Německo zavřelo české vysoké školy, 17. listopadu 1989 pak v Praze začala Sametová revoluce, která vedla k pádu totalitního komunistického režimu. Listopadové události si připomenou lidé i v Kutné Hoře a Čáslavi.

Připomenutí výročí sametové revoluce v Kutné Hoře ve čtvrtek 17. listopadu 2022.Zdroj: Deník/Michal Bílek

Kutná Hora - Připomínka událostí listopadových dní roku 19.89 v pátek 17. 11. bude tradičně zejména v režii studentů kutnohorských středních škol. V 17 hodin zahájí u sochy T. G. Masaryka před Vlašským dvorem vzpomínkovou akci tandem moderátorů z Gymnázia Jiřího Ortena. Následovat bude projev starosty města Lukáše Seiferta.

Město Kutná Hora se rovněž připojí k celorepublikovému happeningu Festival Svobody, jehož součástí bude vysílání písně Modlitba pro Martu z městského rozhlasu, a to v symbolickém čase 17:11. V 17:45 se rozezní zvony v Jezuitské koleji, které budou svolávat do chrámu svaté Barbory na mši. Bohoslužba sloužená jako poděkování za svobodu a demokracii začne v katedrále v 18 hodin.

Čáslav - Události 17. listopadu 1939 a 1989 si připomenou v parčíku u Gymnázia a pedagogické školy také v Čáslavi. i zde je akce součástí celorepublikového Festivalu svobody. Ve městě ji tradičně organizuje společenství církví. Začíná se v pátek 17. listopadu v 17.11 hodin.

Kutnohorská divadelní noc

Kdy: sobota 18. listopadu

Kde: Tylovo divadlo, Kutná Hora, 15.30, 18.00, 21.00 prohlídka, 19.00 představení

Za kolik: 20 Kč prohlídka, 200 Kč představení

Proč přijít: Hned dvě výročí připomene sobotní Kutnohorská divadelní noc. Tylovo divadlo slaví 90. let od svého otevření a Ochotnický spolek Tyl dokonce 180. výročí svého působení. V rámci oslav je připravena na 18. listopadu Kutnohorská divadelní noc. V 15.30, 18.00 a v 21.00 dostanou zájemci možnost podívat se do zákulisí Tylova divadla a nahlédnout do míst, kam běžně divák nemá přístup. Průvodci jim budou členové Ochotnického spolku Tyl. Na 19.00 je pak připraveno představení Pingls aneb Hot Café Revue, v němž účinkuje Pohybové divadlo Lindo, Hop! a Originální pražských synkopický orchestr.