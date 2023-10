Zámek Kačina:

Zdroj: Youtube

Letošní strašidelně pohádkový den v Herolandu:

Zdroj: Youtube

Galerie Středočeského kraje v bývalé jezuitské koleji v Kutné Hoře:

Zdroj: Youtube

Nina Kirk - Sphaera

Kdy: do 29. října 2023

Kde: Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Kutná Hora - Sedlec

Za kolik: viz vstupné do katedrály a kostnice

Proč přijít: Pro sedleckou katedrálu vznikla site-specifik instalace, která přímo vychází z principů práce Jana Blažeje Santiniho Aichela. Nina Kirk zakomponovala geometrii, světlo, pradávnou symboliku a poukazuje na prapůvod počátku, který civilizace vidí v dokonalém tvaru koule. Podkrovní prostor zaplnily světelné objekty, sochy, obrazy a videoprojekce.