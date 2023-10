Rybičky 48 - Oldschool Tour

Kdy: sobota 14. října od 19.00

Kde: KD Lorec, Kutná Hora

Za kolik: 579 Kč, děti do 10 let 100 Kč

Proč přijít: Rybičky 48, jedna z nejpopulárnějších českých kapel, se po letech vrací z velkých hal do kulturních domů a legendárních velkých klubů. Stane se tak v rámci Old School Tour 2023. Toto podzimní turné bude skutečným návratem ke kořenům a Rybičky ho odstartují, jak jinak, na domácí půdě v Kutné Hoře. Rozhovor s frontmanem kapely Kubou Rybou si můžete přečíst ZDE.