Možností, kam vyrazit v sobotu a v neděli za zábavou na Kutnohorsku a v blízkém okolí, je opět dost. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější. Krásný víkend!

Keramický trh v kutnohorském Vlašském dvoře. | Foto: se souhlasem Průvodcovské služby Kutná Hora

KUTNOHORSKO

II. Keramický trh v Kutné Hoře

Kdy: sobota 7. října od 10 hodin

Kde: Vlašský dvůr, Kutná Hora

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po loňském úspěchu se na nádvoří Vlašského dvora znovu vrací keramické trhy. „Těšit se můžete na keramiku, občerstvení i doprovodný program. Věříme, že si každý přijde na své a odnese si domů kousek potěšení,“ uvádí v pozvánce organizátoři z Průvodcovské služby Kutná Hora.

Na Keramickém trhu zahraje Cimbálová muzika Aleše Smutného:

Zdroj: Youtube

Pochod Za malínským křenem

Kdy: sobota 7. října od 7.00

Kde: Kutná Hora - Malín a okolí

Za kolik: startovné do 70 Kč

Proč přijít: Zkušení turisté i široká veřejnost se v sobotu mohou vydat na Pochod Za malínským křenem. Tradiční akce opět nabídne několik tras pro pěší v délce od 5 do 50 kilometrů. Cyklisté budou moci volit trasy od 40 do 200 kilometrů. V cíli čeká na účastníky diplom a grilovaná klobása s pravým malínským křenem.

Z loňského Pochodu Za malínským křenem:

Zdroj: Richard Karban

Koně na Kačině

Kdy: sobota 7. října 10 - 16.30

Kde: Zámek Kačina, Svatý Mikuláš

Za kolik: 200 Kč, snížené 150 Kč, rodinné vstupné 450 Kč

Proč přijít: K vidění budou ukázky práce v zápřahu a tahu i přehlídky jezdeckého umění. Vyvrcholením bude Huberova jízda zámeckým parkem, která jako připomínka parforsních honů tradičně ukončuje jezdeckou sezónu. Od deseti do sedmnácti hodin na návštěvníky čeká bohatý kulturní a doprovodný program, divadlo, kolotoč a tvořivé dílny pro děti. K tomu samozřejmě možnost projížděk na koních pro děti i dospělé.

Z jezdeckých slavností na zámku Kačina:

Zdroj: Youtube

Kaskadéři v Čáslavi

Kdy: sobota 7. října, neděle 8. října vždy od 16.00

Kde: Muzeum zemědělské techniky, Čáslav, Jeníkovská 1762

Za kolik: děti do 3 let - zdarma, do 12 let - 180 Kč, ostatní - 290 Kč

Proč přijít: Těšit se můžete nejen na klasické autorodeo se vším, co k němu patří, ale také na pyrotechnické efekty, silnou muziku, precizní jízdy po dvou kolech, synchronizované rychlé jízdy, drift a třeba i akrobacii na autech. Součástí show je i odstřel jedoucího auta bazukou (připravované společností Flash Barrandov). Speciálním hostem bude kapela Garage Bang z Ústí nad Labem, která bude hrát hodinu před začátkem show, tedy od 15.00 hodin.

Vystoupení skupiny Flott Cascaders Team:

Zdroj: Youtube

Běh Roháčova stezka

Kdy: sobota 7. října 9 - 15.00

Kde: Chlístovice u Kutné Hory, prezentace na lesní louce pod zříceninou hradu Sion

Za kolik: startovné 50 Kč děti,150 Kč dospělí

Proč přijít: 48. ročník oblíbeného krosběhu pro děti i dospělé pořádá TJ Sokol Chlístovice v nádherné přírodě kolem romantické zříceniny hradu Sion. Více informací…



Roháčova stezkaZdroj: DENÍK/ Jan Šmok

KOLÍNSKO

Podzimní street food festival

Kdy: sobota 7. října, od 10.00

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Karlovo náměstí v Kolíně se v sobotu od 10 hodin stane dějištěm Podzimního street food festivalu. Návštěvníci se mohou těšit na mix chutí světových kuchyní i českých speciality, dorazí i foodtrucky. K dobrému jídlu si budou moci dát samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů, k dezertům zase kávu. Více…



Podzimní Street Food festival na Karlově náměstí v Kolíně.Zdroj: Zdeněk Hejduk

Blešák na vzduchu

Kdy: sobota 7. října od 8.30

Kde: Komenského park, Kolín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Již pětadvacátý Blešák na vzduchu, který je pro místní i oblíbeným sousedským setkáním, se uskuteční v sobotu 7. října dopoledne v parku Komenského v Kolíně. Akce je určena pro Kolíňáky a lidi z okolí, kteří nabízí své nepotřebné věci, ale i pro místní tvůrce, umělce a neziskové organizace.