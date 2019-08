Pro návštěvníky bude tradičně připravena prezentace a prodej vín českých, moravských i zahraničních a nebude chybět ani burčák nebo čerstvě lisovaný vinný mošt. Kromě toho na ně čeká i jedna horká novinka: možnost bude bezhotovostní platby prostřednictvím čipovacího zařízení za nápoje a občerstvení.

„Čipovací zařízení pro bezhotovostní platbu jsme chtěli na akci vyzkoušet už v loňském roce,“ řekl Lukáš Rudolfský za organizační tým. „Tento systém se běžně používá na většině velkých akcí. Věříme, že tím zákazníci získají větší komfort, nebudou muset při nákupu dlouho čekat, manipulace s hotovostí obsluhu většinou zdržuje,“ doplnil Rudolfský.

Připraven je také bohatý kulturní program, a to na třech pódiích v areálu. Na hlavním pódiu se představí hlavní hvězdy, mezi nimi například Orchestr Jaroslava Ježka, Michal Karban Trio nebo Green Day Revival. Slovenská skupina NO NAME zahraje od 13 hodin. Regionální pódium za knihovnou bude patřit místním skupinám jako 4G, Vesper, Pepíno Matura Band nebo Bureš Band. Poslední pódium je pak s divadelními a písničkovými produkcemi určeno dětem.

Nedílnou součástí je výstava zemědělské techniky, prezentace regionálních výrobců, výstava domácích zvířat z farmy, naučná stezka pro děti a probíhat budou také zajímavé ukázky: například parkurové skákání, těžký tah koněm, ukázka oblíbeného králičího hopu. Svou práci předvedou také hasiči z HZS Kutná Hora. Nebude chybět ani fontána hraběte Chotka s tekoucím vínem. Tato fontána je odkazem na tradici vinařství na zámku, které se konalo již v roce 1847.

Zajištěna je také kyvadlová doprava z Kutné Hory a Čáslavi. Kompletní program návštěvníci naleznou na www.vinobraninakacine.cz, aktuální informace pak také na FB: Vinobraní na Kačině.