Vítěze výběrového řízení na prodej veřejných toalet vyberou v polovině listopadu

O tom, komu město nakonec prodá objekt veřejných toalet v Sedlci s přilehlým pozemkem, by mělo být rozhodnuto na příštím zasedání rady města ve středu 13. listopadu. Tehdy by totiž měl být vybrán vítěz výběrového řízení, do něhož se přihlásili dva zájemci.

Veřejné záchody v Zámecké ulici v Sedlci. | Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová