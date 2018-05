Vizi rozvoje technologií v kraji popisuje devadesát stran

Střední Čechy – Pokrok se ve středních Čechách chystá zásadní – na papíře tedy určitě. Kraj totiž odsouhlasil důležitý strategický dokument, jehož cílem je zlepšit podmínky pro inovace, podnikání i život obyvatel. V pondělí o tom informovalo hejtmanství s tím, že Rada pro konkurenceschopnost Středočeského kraje schválila aktualizaci takzvané RIS3 strategie. Tedy vlastně vizi, jakým směrem v regionu rozvíjet výzkum a inovace.

Ilustrační foto.Foto: Škoda Auto

Dokument je zveřejněn na s-ic.cz/cs/region/ris3-strategie. Na téměř 90 stranách shrnuje rozvojové plány včetně podrobností ke konkrétním projektům. Za klíčové obory považuje strategie výrobu aut, elektroniku, biotechnologie, chemický průmysl, strojírenství, potravinářský průmysl – a také vědu a výzkum v oblasti přírodních a technických věd. „RIS3 strategie je důležitým nástrojem sloužícím k vytváření a zlepšování podmínek v oblasti inovací s cílem posílit konkurenční výhody firem sídlících v kraji,“ osvětlila význam dokumentu Rut Bízková – ředitelka Středočeského inovačního centra, v jehož prostorách v Dolních Břežanech rada před týdnem zasedala. „Strategie stanovuje cíle pro aktivity a investice v oblasti veřejného výzkumu, inovací ve firmách a také ve veřejném sektoru,“ konstatovala Bízková, z jejíchž dřívějších zkušeností lze připomenout především čtyřleté působení v čele Technologické agentury České republiky. Rada pro konkurenceschopnost, která dokument schvalovala (a jejíž součástí je i Bízková), funguje jako poradní orgán krajských radních pro oblast výzkumu a inovačního podnikání. Vedle zástupců regionální samosprávy – kritici se mohou ozvat s námitkou, že jim chybí zastoupení opozice – v ní působí také lidé z akademických pracovišť, vysokých škol, výzkumných organizací i z významných firem.

V rámci již 13. zasedání rady také zazněly informace o III. výzvě Středočeských inovačních voucherů, jež mají firmám usnadnit přístup k inovacím (včetně spolupráce s experty, které by jinak sotva mohly oslovit), a o přípravě takzvaných Kreativních voucherů, schopných středočeským společnostem přiblížit například služby designérů, profesionálních produktových fotografů či specialistů na reklamu. Dalšími tématy se staly projekty podporované v rámci programu Asistence.

Složení Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje:- Středočeský kraj: Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) – hejtmanka

- Středočeský kraj: Martin Draxler (ANO) – radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu

- Středočeský kraj: Karel Horčička (ČSSD) – radní pro oblast kultury a památkové péče

- Středočeský kraj: Roman Šubert – vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu

- Škoda-auto a.s.: Michal Kadera

- APEX spol. s r. o.: Jaroslav Bárta

- ÚJV Řež, a.s.: Karel Křížek

- VTP SVÚM a.s.: Ivo Hain

- Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.: Aleš Hála

- České vysoké učení technické v Praze: Michael Valášek

- Národní ústav duševního zdraví: Cyril Höschl

- Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., BIOCEV: Pavel Martásek

- Wikov Sázavan s.r.o.: Josef Kadlec

- Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy: Tomáš Lapáček

- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze: Karel Melzoch

- Polabské mlékárny a. s.: Pavel Vybíral

- Slovácké strojírny a. s.: Stanislav Janáč

- Jawa Moto s. r. o.: František Hruška

- Spolana, a. s.: Miroslav Falta

- TopolWater, s. r. o.: Adam Topol

- Středočeské inovační centrum, spolek: Rut Bízková

- Technopark Kralupy: Milan Petrák

- Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.: Jiří Plešek

- CARDAM s. r. o.: Andrej Chrzanowski

- European Cyber Security Excellence Center, z. s.: Tomáš Přibyl

- BEZNOSKA, s. r. o.: Petr Milata

- Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze: Vladimír Mařík

- Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.



Zdroj: Středočeské inovační centrum