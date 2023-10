Město zvažuje, že by areál koupilo, ovšem jen za předpokladu, že bude mít strategického partnera. Tím by podle starosty Lukáše Seiferta mohl být Středočeský kraj . Ten je totiž zřizovatelem domova pro seniory Barbora, který s bývalou vojenskou správou přímo sousedí. Kraj by tak měl možnost rozšířit jeho stávající kapacitu o další lůžka. „V takovém případě si umíme představit, že bychom areál koupili a například na 30 let bezplatně poskytli kraji výměnou za to, že stávající budovy opraví,“ vysvětlil starosta s tím, že domov Barbora je většinově právě na pozemcích a v budovách města, kraj je pouze jeho zřizovatelem.

Celý areál je přitom strategickým a současně jediným takto velkým pozemkem v centru Kutné Hory, který umožňuje další rozvoj. Město by ho údajně mohlo získat za cenu o zhruba 8 milionů nižší, než je ta, za kterou ho nabízí realitní kanceláře, tedy za 52 milionů. Podle starosty mají navíc stávající budovy skvělé dispozice a mohly by tak sloužit čistě jako bydlení pro seniory, protože dům Barbora je, co se týče provozu, naddimenzovaný a další nájemníky by bez problému zvládl. „Podmínkou by ale také bylo, že Středočeský kraj by v domově seniorů uvolnil lůžka pro občany Kutné Hory,“ doplnil místostarosta Josef Viktora.

Město chce proto se Středočeským krajem jednat. Podle starosty je totiž pravděpodobné, že taková možnost rozšířit kapacitu stávajícího domu seniorů se v budoucnu už nenaskytne. „Nebyly by prostory a to by znamenalo jedině výstavbu nového komplexu. Jenže to se bavíme o úplně jiných objemech peněz, než když se zařizují jen lůžka,“ podotkl Seifert s tím, že město do investice bez kraje nepůjde. Nicméně připustil, že co se týče kapacit domovů důchodců, je na tom okres Kutná Hora poměrně dobře, na rozdíl od jiných částí středních Čech. A tak zatím není možné výsledky jednání vůbec předjímat.

Místo zatím slouží jen bezdomovcům a narkomanům

Objekty bývalé vojenské správy jsou už roky prázdné a nevyužívané. „Začínají se tam stěhovat bezdomovci,“ konstatoval místostarosta Josef Viktora s tím, že v tuto chvíli jde o rizikovou lokalitu. Jak se reportéři Deníku přesvědčili, dostat se do budovy i na pozemek není vůbec žádný problém. Hlavní vchod je dokořán, ploty jsou místy poškozené nebo vyvrácené. „Ano bydlím tady, asi dva roky,“ řekl asi třicetiletý muž, který z budovy vyšel. Více se ale bavit nechtěl.

V okolí domu se kromě odpadků povalují i obaly od použitých injekčních stříkaček a uvnitř to páchne močí. Místo dveří někde visí provizorní deky a rozbitá okna jsou různě překrytá kartony nebo hadry. Právě bezdomovcům nebo narkomanům lidé mimo jiné připisují i poškození střechy budovy, protože zhruba na jaře z ní začala mizet střešní krytina. „Když jsem šla okolo, byla jsem v šoku v jakém stavu to je. Krásná budova v žalostném stavu. Bylo by to fajn k tomu domova důchodců Barbora,“ zaznělo už dříve v jedné z diskuzí na sociálních sítích.

Zdroj: Deník/Michal BílekMěsto podle dostupných informací zvažovalo koupi objektů bývalé Vojenské správy už v roce 2005. Tehdy za ně ministerstvo obrany požadovalo téměř 7 milionů korun a jedním ze záměrů byla přestavba mimo jiné na penzion pro seniory. Radní ale nakonec záměr přehodnotili na základě zpracovaných studií, ze kterých vycházela rekonstrukce budovy příliš draho. Objekt nyní vlastní soukromá společnost Bartolomějská 556, která ho nabídla k prodeji. Územní plán na pozemku o rozloze asi 4 tisíce m2 umožňuje intenzivní zástavbu.