Proč volím Pavla? Věřím, že vrátí na Hrad důstojnost

Starostu Čáslavi Jaromíra Strnada (ČSSD) výsledek prvního kola překvapil. "Myslel jsem, že bude mít generál Pavel v Čáslavi převahu a překvapilo mě, že tomu tak nebylo," řekl.

Levicově naladění voliči

Podle Mlynky je hlasování lidí v Čáslavi i Vrdech ovlivněno jejich silnou levicovou orientací. Také Strnad připustil, že za úspěchem Babiše může být levicové naladění voličů. V Kutné Hoře, která leží blíž k Praze, je už podle Mlynky situace jiná.

Mlynka, který dříve působil na čáslavském letišti a pamatuje si Pavla z praxe jako zástupce velitele v Olomouci, se domnívá, že řada vojáků nepatří mezi Pavlovy příznivce. Sám už sice 12 let v armádě není, ale má takové informace od svých známých. "Spousta vojáků, hlavně těch starších, Pavla nemusí," dodal Mlynka.

Nemyslí si však, že na rozhodování voličů má zásadní vliv třeba to, že je ve Vrdech areál společnosti Ethanol Energy, spoluvlastněné koncernem Agrofert. Firma sice dala práci 70 lidem, na brigády však místní chodili do areálu i dříve, když tam fungoval cukrovar. V minulosti se navíc v obci vedly ostré debaty kvůli údajnému znečišťování prostředí. "Oni do toho ale investovali hodně peněz, takže je to dnes docela ekologické," dodal Mlynka.