Místo chlebíčků dezinfekce, místo zvlhčovače prstů, který se používá při listování archy papíru, jen gumové rukavice, na ústech rouška, případně štít. Letošní volby tak připomínají spíše další díl Start Treku než volbu nových zastupitelů.

Členové okrskový volebních komisí (OVK) se ale s novými nařízeními popasovali statečně. Ačkoliv štíty povinné nebyly, mnozí si je pro svou vlastní bezpečnost raději nasadili. Sedět v nich ale osm hodin, stejně jako v gumových rukavicích není prý žádný med.

„I se sobotou to bude hodně náročné, ale s tím jsme počítali, když jsme se do komise hlásili. Co se týče tradičního občerstvení – chlebíčků a zákusků, ale i kávy a vody, tak na stolech, kde zapisujeme příchozí voliče, nemáme vůbec nic. Máme stanovené přestávky, na nich se střídáme a každý, kdo potřebuje, se v průběhu ní může napít či si dát něco malého k jídlu,“ popsal jeden z volebních komisařů v Kutné Hoře.

Postup všech okrskových volebních komisí, které jsme v pátek 2. října s objektivem navštívili, byl stejný: nejprve si volič musel vydezinfikovat ruce, poté s nasazenou rouškou přejít ke stolu, kde jej zapisovatel požádal o občanský průkaz a také o to, aby roušku na chvíli z úst stáhl. Po ověření totožnosti už se vcelku nic nevymykalo normálnímu průběhu voleb, kromě toho, že po každé vhozené volební obálce došlo ještě na dezinfekci volební urny a prostoru za plentou.

„Šla jsem volit, protože to považuji za svou povinnost. Zažila jsem dobu, kdy volby nebyly svobodné, takže dokud budu moci, půjdu ke každým volbám,“ řekla odhodlaně starší paní s bílými vlasy hned poté, co opustila volení místnost v Kutné Hoře.

Ve většině případů také volební komise měly jen zákonem stanovený počet členů, tedy pět. V obcích do tří set obyvatel jsou to čtyři členové. Žádné komplikace, kterých se zaměstnanci městských a obecních úřadů obávali, ale v pátek nenastaly. „Všechno zatím běží, komise zasedly v řádných počtech. K 16. hodině byla volební účast na 10,2 procentech. Jak jezdíme po kontrolách, tak můžu konstatovat, že lidé chodí,“ uvedla vedoucí správního odboru Městského úřadu Kutná Hora Eva Haroková.

Volební místnosti budou pro voliče otevřené ještě v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin. Za sebou už volby mají voliči, kteří jsou kvůli covidu-19 v nařízené karanténě či izolaci. Ve středu 30. září totiž mohli využít takzvané drive-in místo. Na Kutnohorsku této možnosti využilo na tři desítky voličů, v celém kraji pak 668, což bylo nejvíce v rámci celé republiky.

„Karanténní“ voliči budou moci volit ještě do speciálních přenosných schránek, se kterými do terénu v rámci celého kraje vyrazí celkem čtyřiadvacet komisí. O tento způsob volby museli ale voliči požádat od čtvrteční 20. hodiny.