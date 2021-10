/FOTOGALERIE/ Volby na Kutnohorsku mohou začít. Připraveny jsou volební místnosti, volební komise jsou sestaveny. Podle vedoucí správního odboru kutnohorského městského úřadu Evy Harokové se podařilo obsadit zákonným počtem všechny volební komise. Na Kutnohorsku se bude volit v celkem 66 okrscích, některá místa budou pro voliče zcela nová.

Z přípravy volebního drive-in stanoviště před plaveckým stadionem v Kutné Hoře. | Foto: Deník/Michal Bílek

"V Kutné Hoře došlo ke změně umístění volebního okrsku číslo 1, a to v Neškaredicích, který byl přesunut z bývalé mateřské školy do nově zřízené hasičské zbrojnice. Dále došlo ke změně i u volební místnosti číslo 18, která dříve byla v bývalé MŠ Trebišovská. Z důvodu rekonstrukce budovy této mateřské školky bude nově umístěn volební okrsek číslo 18 v Základní škole T. G. Masaryka. Pro lepší orientaci je informace o čísle a názvu volebního okrsku uvedena i na obálce s volebními lístky, kterou každý volič dostane do schránky prostřednictvím České pošty do 5. října," uvedla Eva Haroková.