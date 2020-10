Volební účast na Kutnohorsku dosáhla čtyřiceti procent

Volební místnosti se v sobotu 3. října ve 14 hodin voličům uzavřely. Na řadu teď přijde sčítání hlasů, výsledky by měly být známé ve večerních hodinách. Volební účast na Kutnohorsku dosáhla čtyřiceti procent, to je o celých sedm procent víc než v roce 2016, kdy ve volbách do zastupitelstev krajů přišlo k volebním urnám třicet tři procent voličů.

Z druhého volebního dne 2020 na Kutnohorsku. | Foto: Deník / Hana Kratochvílová