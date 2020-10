Zaměstnanci radnic se shodují, že v posledních dnech nemají lehké spaní. Případné výpadky budou řešit náhradníky, ve městech pak přesuny členů mezi jednotlivými komisemi. „Komise musí mít minimálně pět členů, obce do tří set voličů pak čtyři. V případě náhlého výpadku zákon umožňuje na dobu přechodnou a co možná nejnutnější tento počet snížit na čtyři a tři členy,“ vysvětlila vedoucí správního odboru Městského úřadu Kutná Hora Eva Haroková.

Okrsková volební komise může ve sníženém počtu volby i zahájit, starosta či starostka obce pak musí neprodleně z řad náhradníků jmenovat nové členy. V Kutné Hoře budou muset z důvodu výpadku u dvou komisí opětovně losovat nové předsedy.

„K odhlášení některých členů došlo, ale situaci ještě zvládáme. Z mého pohledu jsou to běžné komplikace, které musíme zvládnout. Nechci ale nic zakřiknout. Mám za to, že činíme vše, abychom zajistili zákonný počet všech okrskových volebních komisí,“ doplnila Haroková s tím, že se zajišťováním dostatečného počtu náhradníků pomáhají i zaměstnanci městského úřadu.

Podobná situace je také v Čáslavi. „Zatím v komisích splňujeme počty, které máme. Vše se ale může na poslední chvíli změnit,“ připustil Jan Dobřický z čáslavského městského úřadu. V případě černého scénáře, tedy ve chvíli, kdy by došli i náhradníci, by podle něho do komisí zasedli zaměstnanci radnice, případně jejich rodinní příslušníci.

Nadcházející volby budou výjimečné nejen kvůli složitosti zajištění dostatečného počtu členů volebních komisí, ale i z hlediska zvláštních hygienických opatření. „Připraveny jsou roušky pro voliče i členy komise, dezinfekce. Původně jsme chtěli komisím instalovat přepážky z plexiskla, ale bylo by to technicky velmi náročné. Využili jsme tedy pomoci městské knihovny, která nám předala 150 ochranných čelních štítů pro členy komisí. Jejich použití ale bude dobrovolné a čistě na uvážení každého jednotlivce,“ doplnila Eva Haroková.

Hlasování ve volbách do krajských zastupitelstev už mají za sebou voliči v nařízené karanténě nebo izolaci. „Drive-in místo využilo ve středu ve Středočeském kraji 668 lidí, do večera 30. září o zvláštní přenosnou schránku požádalo prozatím 98 voličů, další žádosti nadále telefonicky přijímáme až do čtvrtečních 20 hodin,“ uvedla mluvčí středočeského krajského úřadu Helena Frintová.

S přenosnou volební schránkou pak budou jezdit členové drive-in týmu, kteří dorazí za občany domů. Tento způsob hlasování bude probíhat od pátečních sedmi hodin do sobotní čtrnácté hodiny.