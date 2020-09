Voliči budou moci na stanovišti před plaveckým stadionem hlasovat přímo z auta, a to ve středu 30. září od 7 do 15 hodin. Kdo by si ale ve volebním týdnu chtěl odbýt vhození hlasovacího lístku o pár dní dříve a ještě k tomu pohodlně z auta, ten nepochodí. Dočasně zřízené mobilní stanoviště je totiž určeno výhradně jen pro ty, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění Covid-19.

„Tyto osoby může určit hygienická stanice nebo praktický lékař,“ uvedla vedoucí správního odboru Městského úřadu v Kutné Hoře Eva Haroková. Takto „indikovaní“ voliči se pak při volebním aktu v drive-in místě budou muset kromě průkazu totožnosti rovněž prokázat potvrzením od hygieniků či lékaře.

„Volební lístky z těchto volebních stanovišť budou sčítány podle postupu, který je uveden v zákoně o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu 2020,“ doplnila Eva Haroková.

Speciální hlasovací komise pak bude složená ze tří vojáků a zapisovatele, kterého jmenuje krajský úřad. Samotné sčítání hlasů z drive-in stanoviště provede zvláštní sčítací komise u krajského úřadu.

Pokud bude člověk ve volebním týdnu v nařízené karanténě či izolaci a nebude moci využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 1. října do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise a hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky. Speciální volební komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. „Hlasování bude probíhat od 7 do 22 prvního dne voleb a od 7 do 14 hodin druhého dne voleb,“ uvedla Eva Haroková.

Do přenosné volební schránky budou moci volit i senioři a osoby, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje dojít do volební místnosti v jejich volebním okrsku. Zájem o tento způsob volby je třeba nahlásit na městském úřad.

Hlasování bude rovněž umožněno voličům umístěným v zařízeních, která byla rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřena. Pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Lidé takto budou moci hlasovat ve čtvrtek 1. října od 7 do 22 hodin, v pátek 2. října od 7 do 18 hodin.

Volby do zastupitelstva Středočeského kraje na Kutnohorsku



• volební místnosti budou v jednotlivých okrscích řádně otevřeny v pátek 2. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin



• senátní volby na Kutnohorsku probíhat nebudou



• mobilní drive-in místo bude na parkovišti před plaveckým stadionem otevřeno ve středu 30. září od 7 do 15 hodin



• hlasování do speciální přenosné schránky je třeba nahlásit do čtvrtka 1. října