Volební období na kutnohorské radnici poznamenaly šarvátky zastupitelů

Kutná Hora - Končící volební období bylo v Kutné Hoře politicky hodně živé a nebyla tu nouze o dramatické chvíle. Postupně tak vedení města opustila místostarostka Zuzana Moravčíková (ČSSD), starosta města Martin Starý (Kutnohorská změna) a radní Radim Fedorovič (Kutnohorská změna). Pouhý měsíc v městské radě vydržel Martin Hlavatý (Alternativa pro Kutnou Horu).

Moravčíková končí! Zastupitelé místostarostku odvolaliFoto: Deník / Kratochvílová Hana

Velmi vyhraněná byla opozice vedená Šancí pro Kutnou Horu, na druhé straně barikády naopak stála koalice ve složení Kutnohorská změna, ČSSD a ANO 2011. Ta ale nevydržela táhnout za jeden provaz a po dovolání Moravčíkové se defacto rozpadla.

Po odvolání Starého se rovněž rozštěpilo uskupení Kutnohorské změny. Jablkem sváru bylo vícero věcí, ať už šlo o rekonstrukci Vlašského dvora, sportovní halu Klimeška, Průvodcovskou službu Kutná Hora nebo projekt technického vybavení do kutnohorských škol.

„Za nešťastné a nepovedené považuji to, že se nepodařilo dotáhnout do konce projekt týkající se technického vybavení škol. Naopak jako přínos vnímám, že se podařilo získat více jak 400 milionů korun v rámci dotací,“ uvedl odvolaný starosta Martin Starý.

Současný starosta města Josef Viktora, který byl do funkce zvolen v prosinci minulého roku, naopak vnímá jako velké pozitivum, že se podařilo zklidnit rozhádanou situaci na radnici. Nebyl to ale jednoduchý začátek, protože jsem do funkce starosty nastoupil z postu místostarosty, jehož místo nahrazeno nebylo. Měl jsem tak v podstatě dvojnásobné povinnosti,“ předeslal Josef Viktora.

Přes všechna mračna, která se nad Kutnohorskou radnicí přehnala, se řadu projektů podařila dotáhnout do konce. Patří k nim například zahájení provozu Taxík Maxík, přestěhování Klubu důchodců do Koukolovy vily nebo jízdné v městské hromadné dopravě pro seniory nad 70 let zdarma.

Podařilo se také odkoupit klíčové pozemky od Státního statku Čáslav, a to za výrazně lepší cenu, než jakou původně správkyně konkurzní podstaty navrhovala. Díky tomu se budou moci na sídlišti Šipší začít budovat nová parkovací stání.

V samém závěru volebního období se také podařilo odkoupit pozemky od Českých drah. Vzniknou tak parkovací místa u hlavního nádraží z malínské strany, ale také u městského nádraží, kam by se měl do budoucna přesunout i autobusový terminál. Svého majitele také našel chátrající Tellerův cukrovar, v němž by měly vzniknout nové byty.

Rekonstrukce se dočkal malínský nadjezd, započata byla mnohamilionová rekonstrukce Vlašského dvora a bývalé zvláštní školy Na Náměti, kde vznikne nová městská knihovna. Za velké pozornosti veřejnosti vyrostly v Kutné Hoře také dvě etapy sportovní haly na Klimešce a budovat se začala i cyklostezka Sedlec – Kaňk.

„Velký dluh vidím ale především v opravě místních komunikací v okrajových částech města,“ doplnil Viktora.

Povedlo se

Taxík Maxík vyjel poprvé do ulic v lednu 2017. Speciální taxík pro seniory sklidil mezi dříve narozenými ročníky velký úspěch. Taxík Maxík využívají lidé starší 65 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Nejvíce jej ale používají senioři ve věku od 75 do 85 let na dovoz k lékaři či na nákup.

Taxík Maxík se přitom zdaleka neomezuje jen na hranice kutnohorského okresu, senioři jej využívají při cestě do Kolína, Pardubic či Prahy. Cena za kilometr činí 8 korun. Kutnohorský Taxík Maxík převeze v průměru 500 cestujících měsíčně.

Nepovedlo se

Univerzita svatého Prokopa. Megalomanský projekt, který měl do Kutné Hory přilákat tisíce studentů, nikdy nespatřil světlo světa. Novou univerzitu zaměřenou na památkovou péči či stavitelství chtěl v Kutné Hoře založit spolek odkazující se k dílu zesnulého architekta a designéra Bořka Šípka.

Veřejnosti záměr spolu s členy Spolku za zřízení Mezinárodní univerzity svatého Prokopa veřejnosti slavnostně představil v dubnu roku 2016 tehdejší starosta města Martin Starý. Univerzita chtěla spolupracovat s dalšími podobnými subjekty v rámci celé Evropy a studenty od druhého ročníku vyučovat výhradně v anglickém jazyce. Na univerzitě zaměřené na památkovou péči ale studenti do lavic neusedli ani na jeden semestr.