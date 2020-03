„Vybudování zázemí konzultují s novým městským architektem tak, aby zapadalo do celého sportovního areálu Klimeška,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011).

Kutnohorský volejbalový oddíl má v současné době kolem 80 dětí ve věku od 7 do 16 let. Po vybudování zázemí by volejbalový areál mohl mít širší využití, měly by se tam pořádat různé volejbalové kempy či soustředění, hřiště by mohly využívat také spřátelené oddíly, jako jsou Kolín, Církvice, Čáslav nebo Pečky.