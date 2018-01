Voličský průkaz na druhé kolo ještě stihnete vyřídit

Kutnohorsko – Druhé kolo prezidentských voleb se uskuteční v pátek 26. a v sobotu 27. ledna. Ti, co budou v tomto termínu mimo domov, ale nemusí zoufat, voličský průkaz ještě stihnou vyřídit. Lze tak učinit třemi způsoby. Žádost o voličský průkaz lze úřadům poslat buď datovou schránkou nebo poštou. To ale voliči musí stihnout už do pátku 19. ledna.

Volby, ilustrační foto.Foto: Deník / Pech Karel

Největší opozdilci si pak voličský průkaz mohou sjednat osobně na příslušném městském či obecním úřadě až do středy 24. ledna. Pro každé kolo prezidentských voleb je nutné mít zvláštní voličský průkaz, sjednat však bylo možné oba dopředu už před zahájením prvního kola. Osobní návštěva na úřadě přitom zabere jen pár minut. „Byl jsem si voličský průkaz vyřídit už před prvním kolem, v budově městského úřadu v Radnické ulici v Kutné Hoře. Celý proces byl rychlý, trval sotva pět minut," prozradil rodilý Kutnohorák, který si byl voličský průkaz vyřizovat už před prvním kolem. Po jeho obdržení může občan volit v libovolné volební místnosti v České republice, ale také na českých ambasádách ve světě. V každém případě voliči stále zůstává možnost volit v místě trvalého bydliště, voličský průkaz je ale nutné vzít do volební místnosti sebou.

Autor: Hana Kratochvílová