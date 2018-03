Vopálková vyhrála spor, město ale zatím nezaplatí

Kutná Hora – Bezmála tři roky se táhnoucí soudní spor mezi městskou společností Průvodcovská služba Kutná Hora a její bývalou jednatelkou Ivanou Vopálkovou má rozsudek, v němž je prozatímním vítězem právě bývalá jednatelka.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Alena Šrámková

Ivana Vopálková, která stála v čele Průvodcovské služby více než 18 let a kterou v dubnu roku 2015 městští radní z funkce jednatelky odvolali, podala na městskou společnost žalobu kvůli odstupnému. To jí totiž nové vedení společnosti odmítlo vyplatit. „Proto jsem v červenci 2015 podala žalobu na Průvodcovskou službu, ve které jsem požadovala odstupné ve výši tří měsíčních platů tak, jak to bylo uvedené ve smlouvě o výkonu funkce jednatele,“ uvedla Ivana Vopálková.

Důvod, proč jí odstupné nebylo vyplaceno, ani kdo o tom přesně rozhodl, se prý ale nikdy nedozvěděla. „Odstupné jsem podle smlouvy měla obdržet v poslední výplatě, tedy v květnu 2015,“ doplnila Vopálková s tím, že v roli jednatelky Průvodcovské služby nechybovala, což prý bylo ostatně prokázáno u soudu listinnými důkazy i svědeckými výpověďmi. „Od samého začátku mi nešlo o peníze, ale cítila jsem to jako prohru. Měla jsem svědomí čisté, nic jsem nezpronevěřila,“ vylíčila Vopálková s tím, že ztratit práci ze dne na den necelé dva roky před důchodem pro ni tehdy nebylo nic jednoduchého. „Cítím především morální satisfakci. Jsem přesvědčená, že za mým odvoláním tehdy byly osobní důvody,“ řekla Vopálková.

Jenomže úplně vyhráno ještě nemá. Rada města totiž schválila odvolání proti rozsudku ve sporu o zaplacení odstupného bývalé jednatelce, který vydal Krajský soud v Praze. „Jedná se o částku 110 tisíc a přibližně 55 tisíc korun jako soudní náklady,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora s tím, že situací se vedení města ještě bude zabývat na příštím zasedání městské rady. Odvolání totiž znamená pro město další výdaje. Radní však museli rozhodnout dříve, než 15. března skončí odvolací lhůta.

„O odvolání rozhodla Dozorčí rada Průvodcovské služby a současně Rada města. To respektuji,“ uvedla současná jednatelka Průvodcovské služby Helena Plíhalová.

Odstupné nebylo vyplaceno ani Robertu Lukáškovi, který byl z funkce jednatele odvolán v listopadu loňského roku a jehož ve funkci nahradila právě Helena Plíhalová. K současné situaci se nevyjádřil.