„Počet nových případů na 100 000 obyvatel je na Kutnohorsku k pondělí 26. dubna 29. Za celý kraj je to ke včerejšímu datu 284, ovšem sedmidenní průměr dá samozřejmě číslo nižší, to je za kraj v současné chvíli 136,“ uvedla mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šamalunová.

Školy se na návrat žáků těší, situace je ale podle nich nepřehledná a komplikovaná, někde navíc termín návratu žáků do lavic koliduje s gymnazijními přijímacími zkouškami. „Ještě jsme neřešili, které třídy přesně půjdou, zřejmě to bude prima a sekunda, 5. a 6. května ale máme ve škole přijímací zkoušky,“ uvedla ředitelka Církevního gymnázia Kutná Hora Stanislava Lisková.

Žáci spadající pod druhý stupeň na víceletých gymnáziích budou muset chodit do školy rotačně a to i přesto, že jde mnohdy jen o čtyři třídy z celé školy. „Těšíme se, až pojedeme v normálním provozu. Takhle je to poměrně nepřehledné, stále jen sledujeme nové informace, které přicházejí na poslední chvíli. Složité je to i pro rodiče, kteří budou potřebovat dětem přihlásit obědy a takhle na to mnoho času mít nebudou,“ dodala ředitelka.

Pokud to vláda umožní, půjdou jako první primáni a sekundáni také na gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře. I tady upozorňují, že gymnázium nemá první stupeň jako základní škola a víceletá gymnázia by proto nemusela dodržovat systém rotační výuky.

„Na žáky už se samozřejmě těšíme. Klidně by najednou mohly chodit všechny třídy víceletého gymnázia, tedy prima, sekunda, tercie i kvarta. Byli bychom schopní zajistit provoz tak, aby se žáci nepotkávali. Už jsme to připomínkovali prostřednictvím Asociace ředitelů gymnázií České republiky. Ministerstvo nás ale, bohužel, bere plošně jako druhý stupeň základních škol,“ uvedl ředitel kutnohorského gymnázia Jiřího Ortena Vladislav Slavíček.

Na čáslavském gymnáziu to vyřešili po svém a na rozhodnutí vlády nečekají. Pokud se zde studenti do lavic vrátí, tak nejdříve ve čtvrtek 6. května.

„Návrat dětí vnímám jako opodstatněný. S ohledem na nejistotu termínu návratu žáků, jsme předběhli nekompetentní rozhodnutí ministerstva školství i zdravotnictví a udělili ředitelské volno. Důvodem je zajištění organizace přijímacího řízení, které se koná od 3. do 6. května. Pokud se žáci vrátí, tak až ve čtvrtek. Takto nám vznikne prostor pro dostatečnou přípravu,“ vysvětlil ředitel Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické Čáslav David Tichý.