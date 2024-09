/VIDEO, FOTOGALERIE/ Nejčernější scénář současné povodně se podle vyjádření starosty Vrdů Miloše Mlynky naplnil. Hladina v přehradě Pařížov dostoupala v sobotu 14. září večer do třetího stupně povodňové aktivity a dochází k přelivu zadržené vody. Tento fakt by se měl následně projevit i po celém toku řeky Doubravy.

„Protipovodňová opatření jsou navržena tak, aby větší množství vody bylo odvedeno korytem řeky a část do prostoru mimo obec. Voda, která by se i přes to dostala do chráněné části obce, bude neprodleně přečerpávána mimo tento prostor,“ sdělil starosta Miloš Mlynka.

Ještě v sobotu večer svolal povodňovou komisi a velitelé jednotek hasičů dostali konkrétní úkoly k nastalé situaci. Tu se zatím daří zvládat, protože podle posledních digitálních měření na stanici Českého hydrometeorologického ústavu ve Žlebech se řeka Doubrava stále držela na druhém stupni povodňové aktivity.

„Prosím, vyhýbejte se pohybu kolem toku řeky Doubravy, je to opravdu extrémně nebezpečné,“ požádal občany starosta Miloš Mlynka. „Prosím, zachovejte nám přízeň, my to zvládneme. V případě nutnosti jsme samozřejmě připraveni pomáhat. Volejte na telefonní číslo 602 595 020,“ dodal odhodlaně.