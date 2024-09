Velká voda nezná hranice mezi pozemky, nemá úctu k majetku, a dokonce ani k životu. Na konci léta by kvůli intenzivním srážkám mělo opět dojít ke zvýšení hladiny řeky Doubravy a jejich přítoků. Varování Českého hydrometeorologického ústavu rozhodně nebere na lehkou váhu vedení obce.

„Prosím, připravte se na variantu, že v našem regionu může spadnout opravdu extrémně velké množství dešťové vody,“ požádal občany vrdský starosta Miloš Mlynka s tím, že v případě jakékoliv pomoci nebo potřeby mu mají zavolat na telefonní číslo 602 595 020. K dispozici budou i pracovníci technických služeb a dobrovolní hasiči. „Věřím, že budeme připraveni a že vše zvládneme,“ dodal Mlynka.

Ten už ve středu 11. září vydal úkoly k přípravě na možné nejhorší stavy. Například proběhla kontrola zpětných klapek a stavidel na řece Doubrava, kanálových vpustí obecní kanalizace a bylo zahájeno plnění pytlů s pískem.

„Dle informace hrázného je vodní nádrž Pařížov na minimální naplněnosti a je připravena pojmout maximálně možné množství vody,“ informoval starosta Miloš Mlynka.

Kvůli možnému nebezpečí spojenému s počasím a případnou povodní mimořádně zasedla ve čtvrtek 12. září rada obce. Na základě vývoje možné krizové situace budou probíhat i koordinační porady k maximálně možné eliminaci rizik.

V nedávné historii bylo území obce Vrdy hned několikrát zasaženo povodněmi, a to v letech 1997, 2001 a 2006, kdy došlo ke zvýšení hladiny vodního toku Doubrava a jejich přítoků. Za obcí Žleby, v lokalitě zvané „V koutech“, došlo k masivnímu rozlivu do údolní nivy. Nejvíce zasažené části obce Vrdy byly ulice Lázně, Pod Vinicí, Koupaliště, Sportovní a Smetanovo náměstí. V části obce Vrdy - Zbyslav došlo k ohrožení objektů na ulici Jiráskova, J. Wolkra, Mlýnská a Havlíčkova. Rozsáhlá průmyslová čtvrť taktéž spadá do záplavového území.