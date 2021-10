O kolik vstupy na sportoviště podraží, ale neupřesnila. „To jsme ještě vůbec neřešili,“ doplnila Herčíková.

Zdražování energií se promítne také do rozpočtu Kutné Hory. Zda to bude současně znamenat i zdražení služeb včetně vstupu do bazénu, není ale v tuto chvíli jasné.

„Zdražování energií jsme už do rozpočtu promítli. Výše příspěvku na bazén je v návrhu rozpočtu na hodnotě 6 milionů korun. Co se týče případného zdražení služeb, zatím nám žádné takové stanovisko Sparty Kutná Hora, nepřišlo. To ale samozřejmě neznamená, že to nemůže hypoteticky nastat,“ sdělila místostarostka města Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Ve Vodním světě v Kolíně nyní dospělí návštěvníci zaplatí za celodenní vstupné 440 korun, o víkendech a svátcích 480 korun. Děti do 15 let, důchodci a držitelé karet ZTP pak za celodenní vstupné ve všední dny zaplatí 290 korun. V nabídce jsou i rodinné vstupenky či ranní kondiční plavání.

Za vstup do bazénu v Kutné Hoře dospělí návštěvníci platí 105 korun, děti důchodci a studenti pak 80 korun. K dispozici jsou rovněž rodinné vstupenky a ranní plavání.