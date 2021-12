Vstupné ze sedleckých památek poputuje na charitní projekt Betlém nenarozených

Již několik let po sobě putuje výtěžek z vánočního vstupného do sedleckých památek Nadačnímu fondu s názvem Betlém nenarozených. Letos tomu nebude jinak. Každý návštěvník, který si 25. a 26. prosince zakoupí vstupenku do katedrály Nanebevzetí Panny Marie či kostela Všech svatých s kostnicí, přispěje Nadačnímu fondu Betlém nenarozených.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci. | Foto: Vladimír Havlíček

„Do fondu pošleme celou obdrženou částku za všechny prodané vstupenky z obou památek a obou dvou vánočních svátků,“ upřesnila za správce sedleckých památek, Římskokatolickou farnost Kutná Hora – Sedlec, Radka Krejčí. V katedrále Nanebevzetí Panny Marie navíc bude k dispozici kasička na dobrovolný příspěvek a výtěžek z ní poputuje také nadačnímu fondu. A co je Betlém nenarozených? Jedná se o azylový dům v Hamrech u Hlinska pro matky, které se ve svém těhotenství a mateřství ocitají osamocené, v nouzi nebo bez podpory partnera a rodiny. Právě ty mohou v azylovém domě najít lidské zázemí, konkrétní podporu i odbornou pomoc a zajistit tak svému dítěti vhodnější podmínky pro jeho další rozvoj. Dům byl otevřen v roce 2008 a do dnešního dne pomohl již 175 matkám a 240 dětem z celé České republiky. PODÍVEJTE SE: V sedlecké katedrále zazpívali studenti církevního gymnázia Obě památky jsou vánočně vyzdobené, v sedlecké katedrále je k vidění cenný dřevěný betlém. Kostel Všech svatých s kostnicí je otevřen 25. a 26. prosince od 10 do 16 hodin, katedrála Nanebevzetí Panny Marie v sobotu 25. prosince od 11 do 16 hodin, v neděli 26. prosince od 10 do 16 hodin. Vstupné je možno zakoupit v Infocentru Sedlec, případně online.