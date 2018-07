Vydali knihu o brigádním generálovi Františku Moravcovi

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 25 000 Kč

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel Řidiči nákladních vozidel C + E. Požadované vzdělání: nižší střední odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme do našeho kolektivu řidiče skupiny C + E. Vnitrostátní přeprava. Požadujeme spolehlivost, pracovitost, samostatnost, zručnost, dobrý zdravotní stav, flexibilitu. Řidičský průkaz sk. C + E, profesní průkaz, praxe výhodou. , Zaměstnanecké výhody: pružná pracovní doba, řidič je doma každý den, příplatek na stravování. , V případě zájmu pište nebo volejte na uvedené kontakty.. Pracoviště: Josef moravec, V Chaloupkách, č.p. 9, 285 75 Žehušice. Informace: Josef Moravec, +420 327 399 116.