Vyhlášku o hazardu zastupitelé zatím neschválili

Kutná Hora - Kutnohorští zastupitelé měli na stole obecně závaznou vyhlášku o regulaci hazardních her ve městě.

Kutná Hora totiž žádnou vyhlášku, která by hazard ve městě regulovala, nemá a provozovatelé heren a casin se tak řídí „pouze“ zákonem o loterijních hrách. Ten se razantně změnil se začátkem minulého roku a nastavil mnohem tvrdší pravidla než doposud.

Změny se dotkly nejen provozovatelů živých heren, ale také hráčů samotných. Mezi ty nejzásadnější změny patří definitivní zrušení non-stop provozu v hernách a konec všech hazardní zařízení v nelicencovaných provozovnách, tedy zejména v restauracích, pivnicích a barech.

S novým zákonem se omezení dotkla rovněž casin - hráči v nich kupříkladu nesmí dostávat zdarma alkohol. Zároveň se zvýšila sazba daně za výherní automaty, a to z 28 procent na 35 procent.

Výsledek? Heren ve městech začalo ubývat. Jen v Kutné Hoře bez ohledu na vyhláškový režim poklesl na začátku roku 2018 skokově počet automatů na hazardní hry ze 219 na 144, tedy o třetinu. Počet míst, kde jsou technická hazardní zařízení provozována, poklesl oproti konci loňského roku ze 17 na 12, tedy o více než čtvrtinu. I tak to mnozí ale nepovažovali za dostatečnou regulaci a volali po zavedení vyhlášky, která hazard ještě více omezí, nebo dokonce zakáže.

Jednou z variant bylo i referendum, které by se konalo v říjnu spolu s komunálními volbami a v nichž by rozhodovali sami občané. Nakonec zastupitelé měli na stole tři možné podoby vyhlášky: úplný zákaz hazardu ve městě, vyhlášku omezující provozní dobu heren a casin, nebo vyhlášku omezující provozní dobu heren, která se ale nebude vztahovat na casina.

Po delší diskusi se nakonec přiklonili ke třetí variantě, samotnou vyhlášku ale prozatím neschválili. Čeká je to až na zářijovém zasedání, do té doby uložili Ekonomickému odboru Městského úřadu Kutná Hora vypracovat ve spolupráci s Ministerstvem vnitra přesné znění vyhlášky. Ta musí kromě přesně stanovených časů a dnů, kdy bude hraní v hernách omezené, obsahovat například i cíl vyhlášky.

„Cílem je snížení kriminality,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Karel Koubský st. Vyhláška by měla herny časově omezovat: v pracovní dny a neděli by se zde mohlo hrát jen do půlnoci, v pátek a sobotu pak do jedné hodiny ranní. Zákon přitom už teď provoz heren časově omezuje, hrát se zde nesmí od 03 hodin do 10.00 hodin.

V praxi to tedy bude znamenat, že vyhláška hernám zkrátí provoz v pracovní dny a neděli o tři hodiny, v pátek a v sobotu jen o dvě hodiny. Je tedy otázkou, jestli téma hazardu, které rozhýbalo kutnohorské politické vody, není spíše jen součástí předvolebního boje.

Podle výsledků výzkumu, které poskytla agentura Phoenix, není hazard pro kutnohorské občany onou bolavou patou. Podle uvedeného zdroje občany mnohem více trápí doprava nebo neschopnost pronajímat nebytové prostory. Hazard podle agentury Phoenix zůstal v hledáčku kutnohorských občanů až na posledním místě.