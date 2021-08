Frýdecko-místecká společnost bude mít nyní pět měsíců na to, aby pomohla situaci v nemocnici stabilizovat a nalezla cestu z personální krize, v níž se nemocnice nyní nachází. Po sérii výpovědí totiž chybí nebo budou chybět lékaři i sestry na oddělení interny, chirurgie i anasteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO), kde výpověď podala i primářka Petra Běhounková a další lékař. ARO je přitom klíčové pro celý chod nemocnice, „uspávat“ pacienty před výkony je třeba napříč odděleními.

„Tato krize je personální krizí, která vyžaduje razantní opatření, která musí na základě analýzy stavu a přijetí nezbytných opatření realizovat krizový tým složený z externích i interních pracovníků. Zdůrazňuji, že nemocnice je a zůstává městskou příspěvkovou organizací a pověřeným ředitelem jako statutárním zástupcem. Na tom se nic nemění a měnit nebude,“ uvedl na jednání zastupitelů starosta Čáslavi Vlastislav Málek (Čáslav pro všechny). Ten zároveň zdůraznil, že na personální stav v nemocnici má vliv i důchodový věk řady klíčových zaměstnanců a nedostatečně připravená generační obměna.

Smlouvu s externí společností New Dimension, která bude čáslavské nemocnici poskytovat službu takzvaného interim managementu, schválila už v pátek 6. srpna městská rada. Jenže právě tento krok zvedl ze židle opozičního zastupitele Milana Urbana (ČSSD). Ten nejprve požadoval, aby krok radních posvětili i městští zastupitelé. K tomu ale nedošlo, a tak Milan Urban na svůj mandát nakonec rezignoval.

"Já tomu prostě nevěřím, je to podvod, lidé z Frýdku Místku nevyřeší naši situaci, je to únik od odpovědnosti. Je to podvod, který může vést nakonec k prodeji nemocnice. Mám dost zkušeností na to, abych se toto mohl domnívat. Poroto se vzdávám mandátu zastupitele na protest proti tomu, co se snažíte udělat s městskou nemocnicí. Děkuji za to, že jsem s Vámi mohl tři roky diskutovat, už to ale nemůžu poslouchat," řekl ve svém emotivním projevu Urban.

Na sociálních sítích ale řada Čáslavanů jeho krok odsoudila s tím, že právě ve chvíli, kdy by se zastupitelé měli semknout a hledat společné řešení, odchází z boje.

Za 5 měsíců práce si firma naúčtuje kolem 900 tisíc korun. „Tato platba půjde z rozpočtu nemocnice, nemocnice na to prostředky má,“ uvedl čáslavský starosta.

Na mimořádném jednání čáslavských zastupitelů rovněž opakovaně zaznělo, že současná krize v nemocnici je krizí personální, ekonomicky jde o zdravou nemocnici se špičkovým vybavení a schopností úspěšně získávat dotace.

Po rezignaci ředitele Rudolfa Bubly je dočasným vedením pověřen Jiří Cimický. V úterý 10. srpna končí lhůta pro podávání přihlášek na ředitelský post, dosud se přihlásili tři zájemci.

Společnost New Dimension

- má 13 letou tradici, v oblasti řízení se zabývá jak procesy, tak lidmi

- poskytuje služby takzvaného interim managementu, což je to metoda, která pomáhá klientům, kteří mají problém s personální krizí, a to zejména ve zdravotnictví

- v Čáslavi bude spolupracovat s firmou Manuvia, která se zabývá náborem zdravotnického personálu

- v Městské nemocnici Čáslav sestaví krizový tým, který bude o svých jednotlivých krocích podávat týdenní reporty