Vylidňování obcí? Na Kutnohorsku rozhodně ne všude

Kutnohorsko – Obce se vylidňují, města bobtnají. Alespoň takový je podle statistik celorepublikový trend. Jenže ne všude. Ačkoliv je jasné, že obce už nebudou nikdy tak početné jako za dob císaře pána nebo těsně po vzniku Československa, je na Kutnohorsku celá řada obcí, kde je trend spíše opačný a od začátku milénia zde počet obyvatel markantně stoupl.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Tomáš Kubelka

A mnohde by stoupal i dál, jenže naráží na zapeklitý problém: nedostatek stavebních parcel. Právě ty jsou klíčem k úspěchu při zvyšování počtu obyvatel a doslova lákadlem zejména pro mladé rodiny s dětmi, zvláště pokud obce parcely nabízejí za zvýhodněné ceny.

Velký rozkvět zažily zejména obce stojící na strategických místech, tedy kousek od okresního města. Obyvatel tak přibylo v Hlízově, Nových Dvorech, Žehušicích nebo Miskovicích a Přítokách. Ty od Kutné Hory dělí doslova jen značka, a tak zatímco v roce 2001 zde bylo trvale hlášených 761, v roce 2017 to bylo už 1094. Jenže smůla.

Ačkoliv by zájem o parcely a bydlení v obci byl, nejsou. Podobné je to i v Nových Dvorech, kde největší boom zažili v roce 2011 až 2014. „Všechny parcely jsou v tuto chvíli prodané, nejvíce se v městysi stavělo v letech 2012 až 2014. Zájem o bydlení u nás určitě je, lidé kupují a renovují už i postavené domy. Kdybychom měli čistě hypoteticky k prodeji třeba dalších pět parcel, budou hned pryč,“ uvedla starostka městyse Vanda Vöröšová. Podle ní jsou zároveň v městysi ještě čtyři parcely, které jsou sice prodané, zatím na nich ale nic nestojí.

To nedaleký Hlízov je na tom o něco lépe. Ačkoliv největší boom má tato obec s necelými šesti sty obyvateli už také za sebou, stavět ještě bude. „Nejvíce se stavělo, když se dělal satelit. Další výstavba je ale v plánu, teď se má stavět šest domků směrem k Malému Hlízovu, další pak v obci naproti úřadu. Zájem o bydlení v obci je,“ uvedl starosta Hlízova Antonín Škarka.

Jenže právě satelity jsou mnohdy příčinou, proč počet obyvatel obcí nestoupá, alespoň ne podle oficiálních čísel. Mnozí totiž postaví dům, žijí v něm, ale trvalé bydliště mají ve městě, kam vozí i své děti do mateřinek a základních škol. Obec tak ztrácí příjmy na daních a je problém naplnit i místní školy a školky v dané obci. Mnohde proto prodej parcel spojili s podmínkou: trvalý pobyt v obci. Například v obci Vlkaneč, kde prodávali metr čtvereční za dvě stě korun, bylo podmínkou prodeje kromě trvalého pobytu v obci začít stavět do dvou let.

Šestnáct parcel už je prodaných, dvanáct dalších by mělo vzniknout letos na podzim. Podobně uvažují kupříkladu i ve Starkoči, kde jsou ale parcely zatím vytyčeny pouze v územním plánu. Počítá se ale s tím, že ten, kdo by začal stavět do tří let, byla by mu zvýhodněna cena za parcelu. Podobně chtějí postupovat třeba v Malešově, kde si starosta hodlá „dupnout“ při plánovaném prodeji čtyřiadvaceti pozemků, které jsou v tuto chvíli připraveny k zasíťování. Starosta bude trvat na tom, aby skutečně vzniklo 24 nových domů a nikdo parcely zbytečně neskoupil pro výstavbu třeba jen jediného domu.