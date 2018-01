Výsledek voleb je třeba respektovat, říkají politici

Kutnohorsko - Názory politiků na Kutnohorsku na Miloše Zemana v roli prezidenta se různí. Shodují se však, že je výsledek více než nutné respektovat.

Ilustrační snímek.Foto: Deník/Vít Černý

Čáslavský starosta Jaromír Strnad bere výsledek druhého kola prezidentských voleb jako fakt. „Před čtrnácti dny jsem favorizoval spíše k Jiřímu Drahošovi. Musím ale říct, že těsně před druhým kolem prezidentských voleb jsem favorizoval spíše Miloše Zemana. Jiřímu Drahošovi se nepodařilo získat během těch čtrnácti dnů voliče ostatních kandidátů,“ uvedl Jaromír Strnad. Podle něj během dvou týdnů ztratil Jiří Drahoš i ty voliče, kteří ho volili v prvním kole. „Podle mě rozhodly debaty,“ dodal Strnad s tím, že volební účast byla velmi pěkná.

Starosta Kutné Hory Josef Viktora předpokládal těsné vítězství současného prezidenta Miloše Zemana. „Pokud Miloš Zeman splní vše, co říká, tak by to mělo být dobré. Je zkušeným politikem. Pokud bude zdravý, věřím, že bude stejně dobrým prezidentem, jako byl doposud,“ řekl Viktora.

Starosta Zruče nad Sázavou Martin Hujer volil Jiřího Drahoše. „Ale dopadlo to, jak to dopadlo a máme staronového prezidenta. Výsledek voleb však respektuji a Miloš Zeman bude i mým prezidentem. Gratuluji mu,“ řekl Hujer.

Že výsledek voleb respektuje, říká i kutnohorský zastupitel Václav Veselý, který podporoval Jiřího Drahoše. Radost z výsledku ale rozhodně nemá. „Je to obraz naší společnosti. Společnosti, kde opět vítězí neúcta, hulvátství a arogance, které polovině národa nevadí. Jak rád bych se mýlil. Prezident hned při prvních slovech po sečtení hlasů bezostyšně zesměšnil reportéra veřejnoprávní televize a používal nevhodná slova. Je mi z toho smutno,“ uvedl Václav Veselý s tím, že jeden zaplněný stadion a mohli lidé vykročit vstříc slušnější budoucnosti.

Vlastislav Málek z čáslavského zastupitelstva poukázal na to, že hlavou státu se stal Miloš Zeman, když získal o 2,73 procent více hlasů než jeho protikandidát, o kterém sám prezident prohlásil, že politice nerozumí a kterého včetně jeho názorů ještě před rokem mnoho lidí neznalo. „Výsledek je třeba respektovat a je špatné vést minulé války. Zemi bych přál důstojnost. Doufám, že tábor poražených nebude snižovat inteligenci voličů protistrany. A tábor vítězů nebude ponižovat stoupence protikandidáta,“ shrnul Málek. Pokud bych si mohl Vlastislav Málek vybrat z písniček Michala Horáčka a Petra Hapky, tak bych se raději zaposlouchal do šansonu Rozeznávám. "Než aby ve mně rezonovala píseň Buřty, pivo a nenávist," dodal.