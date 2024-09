Redakce Deníku oslovila lídry kandidátek v krajských volbách s několika otázkami. Přinášíme vám odpovědi na třetí z nich, a to, zda jsou lídři přesvědčeni o přínosu vysokorychlostní železnice pro Středočeský kraj.

Lídři dostali 10+1 otázku a odpovídat mohli ANO či NE s případným krátkým doplněním. Redakce Deníku oslovila jedničky kandidátek těch stran, které jsou nyní v zastupitelstvu a jako šestého zástupce zvolila nejúspěšnější středočeský politický subjekt v jarních Evropských volbách.

Na otázky tedy odpovídali zástupkyně a zástupci STAN, SPOLU, ANO, Pirátů, Zelených a Přísahy.

Jak odpovídali lídři:

Jste zcela přesvědčen/a o tom, že vysokorychlostní železniční trať je přínosná pro Středočeský kraj jako celek? | Video: Deník/Martin Rumler, Jakub Vítek

Kolem budování vysokorychlostní trati (VRT) se odehrává mnoho soubojů. Budování má za podpory státu na starosti Správa železnic, Jenomže řada starostů a obyvatel není o potřebě a provedení vůbec přesvědčena. Zemědělci se bojí o svou půdu, lidem dělá starost případný hluk i blízkost trati jejich domům a pozemkům.

Řada starostů pak namítá, že mají málo informací a komunikace ze strany státu je slabá.

Ve videoanketě Deníku se ale drtivá většina lídrů shodla na tom, že VRT je pro Středočeský kraj přínosná. Jediné ne zaznělo od jedničky Zelených Magdalény Davis. „Samotná izolovaná VRT ne, pouze pokud by na ni navazovali lokální tratě, pak má význam,“ uvedla.

Ostatní politici se tedy shodli, i když jsou si vědomi velkých emocí. „Ano, i když vnímám, že to vzbuzuje velké emoce a my jako kraj jsme se snažili působit jako mediátor mezi státem a obcemi,“ řekla hejtmanka Petra Pecková (STAN) a přirovnala situaci k 19. století a rozvoji železnice, kterou tehdy ne každý vítal.

close info Zdroj: se souhlasem Správy železnic zoom_in Mapa VRT ve středních Čechách

„Kde je VRT, tam se rozvijí podnikání,“ odpověděl lídr ANO Tomáš Helebrant. „VRT i železnice obecně zvyšuje mobilitu lidí a tím pádem i prosperitu,“ prohlásil zase lídr SPOLU Jan Skopeček (ODS).

Projekt VRT by se měl začít stavět v tomto desetiletí, v polovině toho dalšího už by se po vysokorychlostní trati mohlo podle ředitel Správy železnic Jiřího Svobody jezdit.

Stát si od vybudování trati slibuje uvolnění stávajících přetížených tratí pro regionální dopravu a také zkrácení jízdy mezi velkými městy. Trasu Praha-Brno by vlak měl urazit do hodiny. Vybudování by mělo stát 800 miliard korun.

Ve středočeském kraji povede trať několika okresy, trasy by totiž z Prahy měly vést na Pardubice a Hradec Králové, Jihlavu či Ústí nad Labem.