Vysvědčení Deníku: co se povedlo a nepovedlo starostovi Martinu Starému

Střední Čechy – Kde leží Středodozemě? Vášniví čtenáři znají odpověď bez váhání: jde přece o prakontinent, kde se odehrávají fantasy příběhy z pera spisovatele J. R. R. Tolkiena – včetně legendární trilogie Pán prstenů, ale také Hobita i dalších prací. Jistě by přikyvovali také filmoví diváci – a svou trochou do mlýna by mohli přispět i hráči počítačových her. Tohle všechno je možná pravda dnes – situace se ale brzy změní.