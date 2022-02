Osm set tříkrálových koledníků se v lednu vydalo do ulic téměř sedmdesáti měst a obcí. Zapečetěno bylo 238 pokladniček, 50 z nich přitom bylo umístěno u partnerů. Do kasiček koledníků dárci věnovali 1 018 709 korun, bezhotovostně přispěli částkou 11 563 korun. Online koleda vynesla dalších 15 002 korun

„Ještě loni v listopadu jsme nevěděli, zda budou moci tříkráloví koledníci vyjít do ulic. Proto jsme stejně jako v předešlém roce měli připravenu i variantu statických pokladniček, umístěných u partnerů. Všichni jsme ale doufali, že tentokrát klasická koleda tří králů vyjde," uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky v kutnohorské charitě Pavlína Licková.

OBRAZEM: Po roční pauze vyšli z kostela sv. Jakuba do ulic tříkráloví koledníci

Setkání koledníků s dárci byla plná emocí. „Děti byly většinou vřele uvítány, lidé se na ně těšili. Kde nebyli doma, nechali peníze na vratech. Svědčí to o dlouhodobé tradici, dobré vysvětlovací kampani směrem k široké veřejnosti a důvěře lidí v to, jak je s vybranými prostředky nakládáno. A nádherný důkaz, kolik dobrých lidí je všude kolem nás. Pro dceru to byla velmi milá zkušenost,“ napsala kutnohorské charitě maminka malé kolednice.

„A my děkujeme rodinám, maminkám a tatínkům s předškolními dětmi, velkým koledníkům, těm, kteří koledovali poprvé, i našim věrným, kteří koledují už dlouhá léta. Děkujeme skautům, studentům Gymnázia Jiřího Ortena i charitním pracovníkům, kteří se zapojují jako dobrovolníci. Naši ochotní partneři umístili statické pokladničky ve farnostech, obchodech, firmách nebo na obecních úřadech pro ty, kteří se nemohli potkat s koledníky. Každá darovaná koruna přispěla dobré věci," uvedla Marcela Mommersová z Oblastní charity Kutná Hora.

PODÍVEJTE SE: V sedlecké katedrále odstartovala Tříkrálová sbírka

Letošní částka přesahující milion korun pomůže v řadě míst. „Částka je úžasná a my v tuto chvíli víme, že budeme moci realizovat celý záměr letošní sbírky,“ uvedl ředitel kutnohorské charity Robert Otruba.

„Díky štědrým dárcům bude moci charita zakoupit automobil pro aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pomoci financovat činnost dobrovolnického centra nebo zprostředkovat pracovní zkušenosti klientům se zdravotním znevýhodněním Centra Přístav. Upřímně děkujeme všem dárcům za jejich velkorysost a štědrost, malým i velkým koledníkům, partnerům a všem dobrovolníkům za jejich úsilí a velké nasazení. Vážíme si všech dárců a každé koruny vložené do Tříkrálové sbírky," dodal Otruba.