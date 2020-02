V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 tisíc korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Kutnohorsko

1) Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb, Pirknerovo náměstí 228/5, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora

Svatba jako řemen

Vytvoření alba svatebních vzpomínek seniorů fotografií a koláží. O své vzpomínky se senioři podělí se studenty při společném posezení u kávy a něčeho dobrého. A tak se společně přenesou do dob, kdy svatba byla velkou událostí nejen pro rodinu, ale i pro všechny ze sousedství. Předají tak své zkušenosti a moudrost dnešní mladé generaci.

2) Centrin CZ s.r.o., náměstí Míru 597, 285 22 Zruč nad Sázavou

Mezigenerační setkávání

V rámci mezigeneračního setkávání probíhají u nás v Domově pro seniory setkávání s dětmi, kde společně tvoří svá díla a učí se tak vzájemné komunikaci - propojení dvou generací a to pravidelně každý měsíc. Každým rokem v létě společně vytvoříme i velké dílo, které zasíláme do soutěže. Setkávání probíhá již několikátým rokem se školkou Na Pohoří. Těší se, tak velké oblibě, že v letošním roce se k tomuto projektu připojila i další místní školka a to Malostranská, která k nám dochází jednou za dva až tři měsíce. Dále naši senioři jezdí pravidelně do MŠ číst dětem pohádky a děti jako poděkováním jim ukazují hry a hrají si s nimi.