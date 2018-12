Kutná Hora - Štědrovečerní kapr poněkud netradičně. Tak by se dal nazvat příběh, o který se s vámi chci podělit. Třebaže jsme s mým partnerem plánovali svatbu až na jaře, zachtělo se nám strávit první společné Vánoce ještě ve starém roce, a to pouze ve dvou. Vlastním bytem se ani jeden z nás pochlubit nemohl. Budoucí manžel bydlel u rodičů, a tak bylo rozhodnuto, že se Štědrý den oslaví v mém podnájmu.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Václav Pancer

To víte, že jsem si dala na přípravě záležet. Konečně - která nevěsta by se nechtěla vytáhnout před budoucím manželem? Malý pokojík voněl jehličím, purpurou a všemi vůněmi, jaké k Vánocům patří. Televizi jsem tehdy nevlastnila. Její roli však plně zastupovalo malé rádio značky Talisman, které svými koledami dokreslovalo ono kouzelné tajemno Štědrého dne.

Přátelé tvrdí, že mám určité výtvarné vočko, a tak snad mohu říci, že jsem otázku estetična zvládla docela obstojně.

Trochu problematická se zdála být štědrovečerní večeře. Ne snad proto, že bych byla zrovna kuchařské trdlo. Ale zvládnout slavnostní krmi, když místo kuchyně máte za plentou jednoplotýnkový vařič, to už je kapánek složitější. Naštěstí bramborový salát se dá přichystat předem, na večer tedy už zbývá jen usmažení kapra.

Teď asi právem čekáte, na jaký netradiční způsob jsem kapra připravila, jak hlásám na začátku svého vyprávění. Budete se divit. Já jsem se tehdy také divila.

Při ukládání mouky do poličky najednou vidím, že už tam jeden pytlík je. Svobodná dívka většinou nekupuje mouku na kila, ale odsypává si u maminky pár deka do pytlíčku. Právě tak jako sůl, strouhanku a podobné ingredience. A tatínkovi zas uzme trochu sádry, protože i v podnájmu občas vypadne nějaká ta skoba. A tak se té dívce rozechvělé a plné očekávání podařilo obalit štědrovečerního kapra místo v mouce - v sádře.

Že jsem Vás rozesmála? Nemám vám to za zlé. Po tolika letech se směju i já. Ale tenkrát? No, tenkrát mě našel můj nastávající v slzách. Co ještě dodat? Že mě nemusíte litovat. Že to byl jeden z nejhezčích Štědrých večerů, který jsem prožila. A že si mě i přes tu netradiční úpravu kapra můj partner na jaře vzal. Vám však upřímně radím: Držte se tradice!

Přání novoroční aneb rozhovor s Pánem Bohem

„Ach, Bože, dej nám politiky,

co nelžou a co nekradou,

co nemají s podsvětím styky

a nejsou pro nás záhadou.

Vím, že máš s námi práce fůru,

zlobíme, pášem intriky,

zatímco máme neřád trestat,

rozdáváme si trafiky.“

„Člověče, musíš sám se starat,

a když ti bude nejhůře,

pomoz si sám a věř, že potom

teprve Bůh ti pomůže.“

Alena Šuchmannová, Kutná Hora