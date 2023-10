Jez u Wagenknechtova mlýna:

Zdroj: Jana Adamová

„Moje představa je, že by se do projektu mohli zapojit firmy nebo lidé. Spolupodíleli by se tak na opravě jednoho z nejkrásnějších míst v Česku, kterým údolí Vrchlice bezesporu je,“ uvedl starosta. Náklady na obnovu jezu, které se zatím odhadují na 6 milionů korun, chce totiž město platit ze svého, případně s pomocí sponzorských darů. „Pokud bychom šli cestou dotace, mohlo by to trvat další roky. Navíc to často vede k neúměrným nákladům a projekt by pak byl ve výsledku mnohem dražší,“ dodal.

Jsou naléhavější investice

Bývalý starosta a současný zastupitel Ivo Šanc (STAN a SNK), který v době svého starostování také usiloval o obnovu jezu i náhonu na Královské procházce, má ale o financování rekonstrukce z městského rozpočtu pochybnosti. Domnívá se totiž, že na ni nebudou peníze, jednoduše proto, že jsou tu jiné a naléhavější investice.

Ze stejného důvodu se totiž projekt odkládal už tehdy. "Veřejnost by jistě ocenila, kdyby byl náhon v pořádku. Lidi už příliš neanalyzují za jaké peníze to bylo nebo kolik to stálo. Na druhou stranu si ale dovedu představit i kritické hlasy, které budou poukazovat na to, že jsou jiné důležitější věci jako například hřiště průmyslovák nebo revitalizace sídliště," doplnil Ivo Šanc s tím, že by uvítal, kdyby se v opravě jezu angažovalo spíš povodí Labe, pod jehož správu řečiště spadá.

Opravíme jez do podoby co nejbližší té původní

O obnově strženého jezu se přitom uvažovalo už někdy od roku 2012. Vznikl dokonce projekt, od kterého ale současné vedení města nakonec upustilo. Původní plány totiž podle Lukáše Seiferta počítaly s příliš velkým zásahem do okolní krajiny včetně koryta řeky, přestože nabízely lepší řešení napájení samotného náhonu. „Po konzultaci s projektanty jsme se rozhodli jít cestou méně extenzivního zásahu. Opravíme jez do podoby co nejbližší té původní tak, aby se v místě zvýšila hladina vody o zhruba 30 centimetrů a vznikla větší vodní plocha,“ vysvětlil dále starosta. K tomu všemu by měl vzniknout volný přístup pro návštěvníky spolu s odpočinkovým místem.

Právě zadržená voda poskytne kromě efektu zrcadlení okolní krajiny i lepší podmínky pro ryby, které tu byly před tím, než velká voda jez ztrhla a hladina vody klesla o desítky centimetrů. „Nejde proto o klasický jez, má to být současně rybí přechod, zejména kvůli pstruhům,“ doplnil Martin Starý, který se současným vedením na projektu spolupracuje a jako ochranář ze spolku Denemark vypracoval k projektu biologický průzkum.