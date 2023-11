Bylo to něco jako sonda do minulosti. Bratři Salákové mají jez i jeho okolí pořád v živé paměti, i když se v některých věcech úplně neshodnou. Rádi vzpomínají jak si tu jako děti hráli i na to, kolik bylo v šedesátých letech minulého století nad jezem vody. „Tady všude byla voda. A tam pod skalkou u Veselých byly skoro dva metry, odtamtud jsme bez problémů skákali šipky,“ vzpomíná mladší Alois.

Alois a Josef Salákovi vzpomínají:

Kluci sem chodili chytat na pytlačku úhoře, břízáky nebo mřenky, kterým říkali žbrble. V létě se v tůni dalo koupat, v zimě, když mrzlo, se tu bruslilo. „Táta a děda tady plavili koně, všechno tu tenkrát bylo vyčištěné, žádné nálety jako teď,“ dodává o pět let starší Josef. Ukazují mi místa, kde vznikly rodinné fotografie i kde se rádi opalovali. Z jedné strany na druhou přecházeli buď po kamenech pod splavem nebo chodili přímo po jezu, který byl v té době široký půl metru.

Ještě v roce 2010 se prý mladší ze Saláků proháněl po vodní nádrži se svým červeným kajakem. Téhož roku pak jez poškodila povodeň. „Při povodních došlo k zanesení toku nad splavem a to obrovské množství kamenů, které se tudy valilo, ho doslova ohoblovalo,“ popisuje Alois Salák a přitom ukazuje na zarostlá vyvýšená místa kolem s vysvětlením, že to všechno jsou naplavené nánosy. Jak říká, naši předci prý byli velmi chytří, protože v pravé části splavu měli potrubní výpusť, aby bylo možné nádrž čistit a bránit jejímu zanesení. „Jednou ročně to nad splavem vypustili a také vyčistili, aby se to nezanášelo a voda dokázala také téct náhonem vedle Královské procházky až k Novému mlýnu a dále na původní krásné Městské koupaliště u Zimáku,“ dodal.

Jez u Wagenknechtova mlýna:

O obnově strženého jezu se přitom uvažovalo už někdy od roku 2012. Vznikl dokonce projekt, od kterého ale současné vedení města nakonec upustilo a zadalo vypracování nového s menším zásahem do okolní krajiny. Navíc tu vznikne rybí přechod a odpočinkové místo pro návštěvníky. Starosty Kutné Hory Lukáš Seifert už dříve uvedl, že na obnově tohoto jedinečného místa by se mohly podílet místní podnikatelé i veřejnost. S některými investory už město jedná.

„Moje představa je, že by se do projektu mohli zapojit firmy nebo lidé. Spolupodíleli by se tak na opravě jednoho z nejkrásnějších míst v Česku, kterým údolí Vrchlice bezesporu je,“ uvedl starosta. Náklady na obnovu jezu, které se zatím odhadují na 6 milionů korun, chce totiž město platit ze svého, případně s pomocí sponzorských darů. Případná státní dotace by totiž projekt mohla nejen o další roky odsunout, ale i prodražit. „To by bylo velmi dobře, kdyby se to povedlo. Už jen proto, že voda by se v krajině měla zadržovat,“ shodují se bratři Salákovi.