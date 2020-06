Z ARCHIVU: V Kutné Hoře se stříbřilo, v Čáslavi se bojovalo

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Vytvářet konkurenční prostředí je pro zákazníka užitečné například v případě obchodních řetězců, ovšem zdaleka to už neplatí třeba v kulturní oblasti. Před dvanácti lety to vyplynulo z názorů lidí, kteří se podivovali nad tím, proč se Královské stříbření Kutné Hory a dobová bitva v Čáslavi, tedy žánrově velmi podobné akce, vtěsnaly do jediného víkendu.