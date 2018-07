Nízkoprahové centrum z bývalé družiny nebude

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - V bývalé družině Základní školy Jana Palacha nízkoprahové centrum nevznikne.

Tuto možnost smetli ze stolu městští zastupitelé na svém posledním zasedání. Učinili tak navzdory rozhodnutí městské rady, která vyhověla požadavku sdružení Dítě a kůň a souhlasila se zveřejněním záměru pronajmout nebytové prostory v budově č. 145 na sídlišti Šipší. Zastupitelé však tento krok radě zatrhli.

Důvodů bylo hned několik, jedním z nich i to, že prostory v bývalé družině jsou pro nové centrum nevyhovující, budova energeticky náročná a v neposlední řadě také to, že by na místě bývalé družiny měla vzniknout parkovací místa pro obyvatele sídliště. „Budova je pro nízkoprahové centrum z mnoha důvodů naprosto nevhodná. To ale neznamená, že v dané lokalitě podobné zařízení odmítám,“ uvedl Karel Koubský ml.

Jenomže vnik nízkoprahového centra na sídlišti Šipší otevřel ještě jinou a zřejmě mnohem palčivější otázku. A sice, že v Tylově ulici v současné době fungují dvě duplicitní služby: Klub Archa, který provozuje právě sdružení Dítě a kůň, a středisko Maják, jež spadá pod Oblastní charitu Kutná Hora.

„Současná situace v Tylově ulici je skutečně taková, že jsou zde dvě nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM). Prvotním zařízením zde působícím je NZDM Maják,“ uvedla mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje Helena Frintová s tím, že NZDM Archa se do Tylovy ulice přesunulo na základě vlastního uvážení v roce 2017.

„Důvodem bylo přiblížení se dětem z Kutné Hory, které zařízení v Miskovicích navštěvovaly, nicméně posléze se ukázalo, že se jednalo o krok nevhodný – místní děti samozřejmě začaly navštěvovat obě zařízení. Dítě a Kůň bohužel tento svůj krok s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kutná Hora předem nekonzultovalo, takže tímto spontánním přesunem služby NZDM Archa skutečně došlo k duplicitě služeb. To zásadně odporuje současným poznatkům a praxi v poskytování sociálních služeb,“ doplnila Frintová.

Ředitelka organizace Dítě a kůň ale duplicitu služeb odmítá. „Do centra Kutné Hory jsme přišli z důvodu ukončeného podnájmu prostor na ubytovně Lorec a klienti přešli do nové provozovny s námi. Dochází k nám tedy především klienti, se kterými kontinuálně pracujeme již 4 roky. Vzhledem k tomu, že nízkoprahová zařízení jsou službou anonymní, nezjišťovali jsme ani, jaké klienty má jiné nízkoprahové zařízení. Od našich klientů, kterých je aktuálně kolem osmdesáti, víme pouze, že asi 14 z nich navštěvuje jiné podobné zařízení v Kutné Hoře. To, že jsme začali hovořit a uvažovat o přesunu NZDM Archa, tedy nebylo z důvodu duplicity služby v lokalitě. Město chtělo zjistit potřebnost služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na sídlišti Šipší. Provedli jsme proto monitoring oblasti a sběrem dat se potvrdil zájem o tuto službu z řad dětí a mládeže a pozitivně dopadl také výsledek dotazníkového šetření mezi obyvateli sídliště. Ti se vesměs kladně vyjádřili k záměru využít budovu bývalé družiny u ZŠ Palachova. Rozhodli jsme se proto, že službu můžeme v lokalitě provozovat,“ doplnila Ivana Hudcová.

Její slova na jednání městských zastupitelů potvrdil i vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Marián Šlesingr. „Přesun služby je v souladu s komunitním plánem. Mělo by dojít k uzavření služby v Tylově ulici a k otevření zařízení pro děti ze školy Jana Palacha a ze sídliště,“ řekl Šlesingr s tím, že by zároveň mělo dojít ke zúžení cílové skupiny. Zároveň zdůraznil, že přijít o službu ve městě by byla velká škoda, protože získávat ji i s ní spojené finanční prostředky zpět, by bylo složité.

To ostatně potvrdil i Kraj. „Pokud by situace i nadále stagnovala, může Středočeský kraj coby garant krajské sítě sociálních služeb v souladu se Základními kritérii pro zařazení do Sítě sociálních služeb Středočeského kraje přistoupit k vyřazení duplicitní služby ze sítě a ukončení její dotační podpory,“ uvedla mluvčí kraje.

Financování obou NZDM ze strany Středočeského kraje:



- obě služby jsou dlouhodobě (již v době před přesunem NZDM Archa) zařazeny do sítě služeb Středočeského kraje a čerpají dotaci pro poskytovatele sociálních služeb

- pro rok 2018 cca 2 822 700 korun NZDM Archa a 2 847 900 korun NZDM Maják