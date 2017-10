Z Kutnohorska chce do sněmovny 42 lidí

Kutnohorsko – Do parlamentních voleb vstupuje letos ve Středočeském kraji celkem dvacet šest stran. O křeslo se bude ve středních Čechách ucházet celkem 855 kandidátů a mezi nimi nechybí ani lidé z Kutnohorska.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

Kdo se bude snažit tentokrát proklouznout z vůle voličů do Poslanecké sněmovny? Osobností je celkem čtyřicet dva. Figurují na šestnácti středočeských kandidátních listinách.

Ze známějších jmen se mezi kandidáty objevuje například jméno poslance Parlamentu České republiky Milana Urbana. Ten kandiduje za ČSSD a na listině má číslo 7. Za Starosty a nezávislé pak kandiduje krajský radní a geolog Ivo Šanc. Ten má na kandidátní listině číslo 12. Za Stranu svobodných občanů pak kandiduje Radim Fedorovič, kterého Kutnohořané znají jako radního. Na kandidátní listině má číslo 5.

Nejsou to ale pouze dosavadní poslanci a vyšší politici, kteří se ucházejí o post ve sněmovně.

Kandidáti na listinách nejsou rozprostřeni rovnoměrně. Nejpočetnější listiny, co se týče kutnohorských uchazečů, má strana Blok proti islamizaci – Obrana domova, která posílá do boje hned sedm kandidátů. Poté následuje strana Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová, která do boje posílá čtyři uchazeče. Mezi nimi figuruje například Patricie Koubská, manželka kutnohorského opozičního zastupitele Karla Koubského mladšího. Na kandidátní listině má číslo 6. Strana TOP 09 posílá za Kutnohorsko do boje celkem tři kandidáty, s číslem 14 se mezi nimi objevuje dětská lékařka Marcela Procházková. Za Komunistickou stranu Čech a Moravy poslanecký post obhajuje Jan Klán. Na kandidátní listině má číslo 3.

Po jednom kandidátovi z Kutnohorska pak mají strany Dělnická strana sociální spravedlnosti a Strana svobodných občanů.

Volební kandidáti z Kutnohorska

Občanská demokratická strana

8. Rudolf Kulhánek, 51 let, ředitel společnosti, Suchdol, člen ODS

22. Ing. Jakub Šanda, 32 let, marketingový specialista, Kutná Hora, člen ODS

Řád národa – Vlastenecká unie

4. Ing. Karel Hanzálek, 44 let, voják, Samopše, bez politické příslušnosti

16. Jiří Janata, 5 let, zámečník, Kutná Hora, člen ŘN – VU

28. Richard Dastych, 57 let, podnikatel, Kutná Hora, člen ŘN – VU

Česká strana sociálně demokratická

7. Ing. Milan Urban, 59 let, poslanec Parlamentu ČR, Čáslav, člen ČSSD

15. Jiří Volenec, 55 let, starosta obce Církvice, Církvice, člen ČSSD

22. Mgr. Lucie Krejčíková, 31 let, dopravní referentka a účetní, Čáslav, členka ČSSD

Starostové a nezávislí

12. RNDr. Ivo Šanc, CSc., 62 let, krajský radní, geolog, Kutná Hora, bez politické příslušnosti

33. Jan Jiskra, starosta Starkoče, specialista na rozvoj Mikroregionu, Starkoč, člen STAN

Komunistická strana Čech a Moravy

3. Mgr. Jan Klán, 34 let, sociolog, Záboří nad Labem, člen KSČM

18. Lenka Bochníčková, 53 let, živnostnice – zakázkové krejčovství, Vrdy, členka KSČM

Strana zelených

15. David Hynek, 42 let, výrobce regálových systém, Žehušice, člen Zelení

20. Michal Karásek, 40 let, produktový manažer obnovitelných zdrojů, Církvice, člen Zelení

ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…

20. Martin Bořil, 48 let, pracovník ostrahy, Kutná Hora, bez politické příslušnosti

28. Petr Semerád, 32 let, OSVČ, člen ND

29. Martin Žejdlík, 46 let, Žáky, člen ND

Strana svobodných občanů

5. Radim Fedorovič, 32 let, jednatel obchodní společnosti a radní města Kutná Hora, člen Svobodní

Blok proti islamizaci – Obrana domova

7. Lukáš Smělý, 38 let, správce budov, Křesetice, bez politické příslušnosti

13. Josef Syrový, 57 let, majitel autodopravy, Uhlířské Janovice, bez politické příslušnosti

15. Veronika Kormošová, 31 let, recepční Kutná Hora, bez politické příslušnosti

20. Pavel Melichar, 31 let, řidič, Úmonín, bez politické příslušnosti

23. Hana Bártová, 38 let, mateřská dovolená, Křesetice, bez politické příslušnosti

29. Petr Pospíšil, 34 let, pomocná síla, Žleby, bez politické příslušnosti

30. Václav Smělý, 60 let, automechanik, Křesetice, bez politické příslušnosti

TOP 09

8. Ing. Jaroslav Suk, 57 let, ředitel letecké přehlídky CIAF, Kutná Hora, člen Top 09

14. MUDr. Marcela Procházková, 57 let, lékařka – pediatrička, Kutná Hora, bez politické příslušnosti

25. Zdeněk Jeřábek, 56 let, hudebník, Kutná Hora, člen Top 09

ANO 2011

17. Ing. Drahomír Blažej, MBA, 55 let, dopravní pilot, Čáslav, člen ANO

24. Ing. Zdeněk Sedláček, MBA, 52 let, vedoucí technického oddělení, Kutná Hora, bez politické příslušnosti

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

16. Jan Voslář, 36 let, operátor výroby, Zruč nad Sázavou, bez politické příslušnosti

17. Radek Venhauer, Dis, 36 let, IT specialista, Kutná Hora, člen SPR-RSČ Miroslava Sládka

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

6. Mgr. Patricie Koubská, 44 let, učitelka, výtvarnice, Kutná Hora, členka KDU-ČSL

9. MUDr. Dobromila Lebedová, 70 let, dětská lékařka, Čáslav, členka KDU-ČSL

13. David Hlavinka, 38 let, stavební technik, Kutná Hora, člen KDU-ČSL

17. MUDr. Michaela Mandáková, 51 let, lékařka, Čáslav, bez politické příslušnosti

Sportovci

3. Jaroslav Němec, 63 let, fotbalový trenér Petrovice II, bez politické příslušnosti

13. Zdeněk Lupínek, 39 let, profesionální florbalista, Kutná Hora, bez politické příslušnosti

Dělnická strana sociální spravedlnosti

6. Jan Poláček, dr. h. c., 35 let, předseda občanského sdružení, Zbýšov, člen DSSS

Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

9. Blanka Čejková, 50 let, živnostník, Čáslav, členka SPD

15. Vladimíra Štefcová, 54 let, živnostník, Církvice, členka SPD

29. Tomáš Randík, 39 let, živnostník, Kutná Hora, člen SPD