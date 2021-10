Co říkáte výsledkům voleb, překvapily vás v nějakém ohledu?

Mám z nich velkou radost, protože se koalici SPOLU podařilo zvítězit. Současně věřím, že to znamená začátek pozitivní změny v České republice. A nebudu lhát, mám ohromnou radost i z toho, že jsou konečně Komunisté mimo Poslaneckou sněmovnu. Jestli mě něco opravdu příjemně překvapilo, tak je to téměř sedm a půl tisíce preferenčních hlasů, které jsem získal. To jsem opravdu nečekal.

Jaké byly vaše pocity, když jste se poprvé dozvěděl, že budete opravdu poslancem? Přece jen v osmadvaceti letech je to velký úspěch.

Přestože jsem do poslední chvíle zakazoval všem kolem mne říkat, že budu poslancem, tak jsem v podstatě od prvních relevantních výsledků tušil, že to dobře dopadne. Nejkrásnější pocit byl ve chvíli, kdy jsem se na štábu SPOLU potkal s kolegy z kampaně a taky s Petrem Fialou a Martinem Kupkou zhruba ve chvíli, kdy jsme přeskočili hnutí ANO. To byl nepopsatelný pocit! A k vaší otázce ohledně věku - je mi ctí patřit k nejmladším poslancům pro příští volební období. Podpora od lidí byla obrovská, mám z toho velkou radost, ale je to samozřejmě i závazek, takže není na co čekat a vzhůru do práce.

V čem spatřujete hlavní výhodu toho, že do sněmovny míříte takto mladý? Nejmladšímu poslanci ve sněmovně je jen o rok méně než vám.

Nemyslím si, že by věk byla nějaká výhoda. Naopak bych řekl, že mou hlavní výhodou i oproti některým starším nováčkům je, že do sněmovny nenastupuji úplně bez zkušeností - jsem zastupitelem v Bratčicích a poslední 4 roky jsem spolupracoval s poslanci za ODS na analýzách a pozměňovacích návrzích. Každopádně jsem rád, že má i má generace ve sněmovně své zastoupení.

Čemu jste se věnoval doposud a kdy jste se rozhodl, že byste chtěl být poslancem?

Mám řadu let zkušeností jak z velkého korporátu, tak z vlastního podnikání, a zároveň i z akademického prostředí. Že bych chtěl do Poslanecké sněmovny kandidovat, jsem se rozhodl v podstatě již před třemi lety, když jsem se stal poprvé předsedou buňky ODS v okrese Kutná Hora.

Proč jste kandidoval právě za ODS v koalici SPOLU?

Rád říkám, že kdyby nebylo Petra Fialy, nebyl bych v politice, protože jsem do ODS vstoupil, tuším, čtyři dny poté, co se stal jejím předsedou. Věřil jsem, že právě pod jeho vedením se budeme schopni odrazit ode dna a chtěl jsem u tohoto restartu být.

Jiří Havránek se narodil 23. prosince 1992. Po gymnáziu v Čáslavi vystudoval Národohospodářskou fakultu VŠE v Praze, kde následně působil jako doktorand a nyní externě působí na Academie Rerum Civilium – vysoké škole politických a společenských věd v Kutné Hoře.



Již během studií se věnoval personalistice a náboru zaměstnanců, v roce 2017 se dává na dráhu podnikání v marketingu a poradenství. Je zastupitelem malé obce Bratčice na Čáslavsku a členem Spolku pro obnovu venkova. Věnuje se regionálnímu rozvoji, rychlému internetu, snižování daní a omezení byrokracie.

Pocházíte z malé vesnice na Kutnohorsku. Můžete nebo chcete být inspirací pro mladé lidi v tom smyslu, že to lze někam dotáhnout bez ohledu na to, odkud člověk pochází? A co nejdůležitějšího pro to člověk musí udělat?

Důležité je jít si za svým snem, mít štěstí na lidi kolem sebe a nebát se práce. Zní to možná pateticky, ale podle mě žádná snadná cesta bez práce neexistuje.

Co konkrétního byste chtěl ve sněmovně udělat pro Kutnohorsko, dá-li se to tak říci.

Pár cílů mám, ale nebudu nikomu slibovat vzdušné zámky. Štve mě, že jsou stále obce, kde nejen že není dostupný rychlý internet, ale není tu ani telefonní signál. K tomu je třeba zařídit snazší výstavbu telekomunikačních sítí, ale také tlačit na operátory a vymáhat plnění podmínek z licence. A nejde jen o telekomunikační sítě, ale i vodovod a kanalizaci, aby na našem okrese, ale i v dalších venkovských regionech lidé neměli problém s tím, že budou na suchu, když jim v létě dojde ve studni voda. Posledním, ale určitě ne nejméně důležitým cílem, je navýšení podpory pro jednotky SDH, které jsou důležitým prvkem nejen bezpečnosti, ale i běžného života v obcích.

Jaké jsou vaše zájmy, záliby, jak trávíte volný čas?

Mám úžasnou rodinu a ženu, takže se snažím volný čas trávit s nimi. Taky jsem velkým fanouškem fotbalu, tudíž se o víkendu snažím stihnout alespoň zápasy Sparty nebo nějaký přenos z anglické ligy. A zbytek času se snažím rozdělit mezi přátele, knihy a počítačové hry.

Kdo vám bude ve sněmovně nejbližší a z koho naopak máte obavy?

Obavy nemám z nikoho. Snad mě někdo nepřekvapí podobně, jako v minulém období exposlanec Volný, ale věřím, že mě čeká 199 rozumných kolegů a veškerá diskuze bude v rámci slušného vychování. Nejbližší mi budou pravděpodobně kolegové z ODS. Z mnohými jsem toho již hromadu prožil jako poslanecký asistent a těším se na další zážitky z pozice jejich kolegy.