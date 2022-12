Ať už se jedná o chemii používanou v zemědělství, hustou síť silnic, nebo přebytek škodné zvěře, dopady jsou očividné. Vidět na poli obyčejného zajíce je téměř nemožné. „Zajíc se dnes raději stáhne někam do strání, i tak je jich ale velmi málo,“ podotkl Roman Hubek.

Co naopak roste jsou počty vysoké a černé zvěře. „Co se týče spárkaté zvěře, tedy srnčí a dančí, ta je co do počtu stabilní a kvalitní. Velice dobrá byla lovecká sezona, i co se týče divokých prasat,“ potvrdil Hubek.

Lovecká sezona byla nebývale silná. Myslivci zastřelili nejvíc jelenů v historii

Divokých prasat například myslivci u Kutné Hory ulovili osmnáct, což je na místní poměry nadstandard, protože lesy v okrese nejsou tak husté jako tam, kde se divočák běžně zdržuje. K přechodu mezi honitbami totiž využívají vysoké porosty na polích, a pokud mají dobré podmínky objeví se i tam, kde normálně nejsou.

Podle Kamila Turka z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, který shromažďuje a zpracovává data ulovili myslivci v Česku během sezóny ukončené letos na jaře, více než milion kusů zvěře. V případě jelenů a daňků byly úlovky nejvyšší v historii. Druhé místo patří divočákům. Naproti tomu zajíců se zastřelilo méně než jelenů. I tak se jejich počet meziročně snížil na pouhých 249 tisíc a opět se přiblížil ke kritické hranici minimálního stavu, což je 188 tisíc kusů.