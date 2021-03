Jaká je aktuální situace u vás v nemocnici?

Situace v Městské nemocnici v Čáslavi je stejně jako jinde v nemocnicích díky covidu vážná. Jsme nuceni vytvářet další, takzvané reprofilizovaná lůžka pro covid pacienty. To nás nesmírně zatěžuje, kromě svých běžných činností vytváříme nové oddělení, infekční oddělení. Personál ale navíc nemáme. Tedy ti samí zdravotníci se starají navíc o další oddělení. Do toho očkujeme proti covid-19, děláme odběry, ať už antigenní, nebo PCR testy. Zvládáme i mobilní očkovací tým. Tento týden jsme otevřeli covid jednotku intentzivní péče, na které máme pacienty na umělé plicní ventilaci a na přístrojích poskytujících vysokoprůtokovou kyslíkovou léčbu. Je to z toho důvodu, že už nejde takto vážně nemocné pacienty překládat výš a dál, prostě nejsou kvůli vyčerpání kapacit přeložitelní. Jen bych ráda poznamenala, že opravdu žádné zbytečně uložené pacienty v nemocnici nemáme, reaguji na časté komenty na sociálních sítích.

Co je pro vás, lékaře, zdravotníky, nejtěžší?

Nejtěžší je se smířit jednak s tím, že neděláme svoji práci. Že ji neuděláme třeba na sto procent dobře, protože je to prostě něco, na co nejsme zvyklí, nejsme na to cvičeni. A pak je těžké to, že lidé s covidem nám umírají, umírají často i dosud neléčení a mladí lidé. Potom je těžké to, že jsme v práci stále, nevidíme se s rodinou a když už ano, jsme unaveni a není to s námi asi moc jednoduché.

Opravdu se na nás řítí taková katastrofa, jak ji popisuje vláda?

Obávám se, že ano.

Jste pro tvrdý lockdown? Pomohl by situaci v nemocnicích?

Sama za sebe ano, jsem pro tvrdý lockdown. Dívám se na to očima lékaře, určitě by to nemocnicím pomohlo. Je mi moc líto, že lockdown přijde v době, kdy jsou naše rezervy ať už ekonomické, nebo psychické vyčerpané. Mám kolem sebe spoustu přátel, kteří už ten lockdown ekonomicky zvládnout vůbec nemusí. Bude to těžké a bude to bolet. Bohužel.

Na jak dlouho by byl podle vás potřebný?

V řádu týdnů.

Jak se díváte na práci vlády a politiků za rok covidové pandemie?

Vnímám absolutní selhání vlády této země, její neschopnost občanům vysvětlit důvody pro opatření, neschopnost předat ucelené a logické informace. Není se co divit, že občané už jsou frustrováni, unaveni a často bez vize už ani nic poslouchat nechtějí. Za sebe myslím, že je to na odvolání premiéra atd.

Co můžeme my, obyčejní lidé, udělat pro zlepšení stavu?

Co nejdéle udržet chladnou hlavu, brát tuhle dobu jako dar pro sebe a své blízké (i když už sakra dlouhá doba to je). A dodržovat základní pravidla - nosit respirátory, dodržovat pravidla osobní hygieny, omezit setkávání na minimum. V případě karantény či izolace dodržovat její pravidla. A držet při sobě, nic jiného nezbývá.

Má nošení respirátorů smysl?

Jistě má, sama ho nosím už rok, covid jsme neměla, s covidem celý rok úzce spolupracuji. (úsměv)

Jaká je šance, že se ze současného marasmu vyhrabeme? A případně kdy?

Určitě to dobře dopadne, bude to stát veliké úsilí všech, ale dáme to, tohle bude mít dobrý konec. Kdy? V létě se možná blýskne na lepší časy.