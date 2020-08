Svůj krok tehdy odůvodnil tím, že důvodů k odvolání starostky bylo hned několik. Jednalo se prý zejména o zadržování informací zastupitelstvu a občanům, netransparentnost v jednání s právním zástupcem obce, kdy prý zastupitelstvo vůbec nevědělo, na co se právního zástupce starostka dotazuje.

Jenže nyní to vypadá, že minimálně právě místostarosta věděl, na co se dnes již bývala starostka Žehušic právního zástupce obce dotazovala. A sice na porušení předkupního práva na pozemky v katastrálním území městysu a s tím související snahu o podání předžalobní výzvy na ty, kterých se to týká. A mezi nimi figuruje právě jméno místostarosty Marka Macháčka a jeho manželky.

Než však Zuzana Heřmánková Havlíková stihla podání žaloby dotáhnout do konce, byla odvolána. Jenže protože je zákon neúprosný a zastupitelům nařizuje starat se o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, jinak jim hrozí trestní stíhání, schválili letos na svém jednání 24. června přesně to, co bývalá starostka požadovala: tedy podání předžalobní výzvy ve vztahu porušení předkupních práv na pozemcích v katastrálním území Žehušic.

Pro zvedli ruce téměř všichni, kteří loni hlasovali pro její odvolání. Včetně současného starosty Josefa Hrubeše (Nezávislý kandidát), který ji ve funkci nahradil. „Předkupní právo jsme u jednoho z pozemků loni v září usnesením zastupitelstva zrušili, aby majitelé dostali hypotéku a mohli stavět. Po těch, kteří jim ale pozemky neoprávněně prodali, požadujeme částku, o kterou obec takovým jedním přišla, jedná se zhruba o 450 tisíc,“ řekl Hrubeš.

Pozemky, respektive stavební pozemek rozdělený na dvě ideální poloviny ve společném jmění manželů Macháčkových, Marek Macháček komentovat nechtěl. „Jako místostarosta jsem ve střetu zájmů a nemohu se k tomu vyjádřit,“ uvedl Macháček.

O co vlastně v celé záležitosti jde? Zjednodušeně řečeno: pozemky, které byly určeny pro výstavbu rodinných domů a na jejichž zasíťování získala v roce 2008 obec dotaci, dvě osoby koupily, ale stavět nezačaly. Jestliže tak neučinily, měly jen jedinou možnost – pozemky prodat na základě předkupního práva obci. Jenže místo toho je prodaly dále třetím osobám. Mimo jiné i manželům Macháčkovým, kteří na pozemku stavět nikdy nezačali. O předkupním právu údajně nevěděli.

„Přeji si, aby spravedlnost dostála svého. Pravda vyšla najevo a potrestáni byli všichni strůjci mého odvolání. Před zákonem jsme si všichni rovni,“ řekla Zuzana Heřmánková Havlíková.