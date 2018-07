Za projekt nové knihovny zaplatí město podruhé

Kutná Hora – Myšlenka zrekonstruovat budovu bývalé Základní školy J. A. Komenského v Kutné Hoře Na Náměti a vybudovat v ní novou moderní knihovnu většinu Kutnohořanů nadchla.

Školní budova Na Náměti v Kutné HořeFoto: Deník/Irena Blahníková

Město se ale hned na začátku muselo vypořádat s jednou komplikací: aby bylo možné získat příslušnou dotaci, bylo třeba budovou zapsat na seznam národních kulturních památek. To se nakonec podařilo a ministerstvo kultury žádosti města loni na jaře vyhovělo.

Věci pak nabraly rychlý spád, prakticky ihned byla podána žádost o dotaci a letos na začátku roku už se všichni mohli radovat: na vybudování nové knihovny se podařilo získat stodvacetičtyřmilionovou dotaci. Jenže ouha, komplikacím podle všeho není úplný konec.

Zakopaný pes je tentokrát v projektu a autorských právech. Projekt na vybudování nové městské knihovny už je hotový a město za něj architektovi Jiřímu Krejčíkovi zaplatilo dva miliony korun. Ačkoli se to zdá jako nesmyslné, bude nyní muset zaplatit ještě jednou, alespoň pokud bude chtít knihovnu budovat na základě Krejčíkova projektu. Architekt ho má totiž chráněn autorskými právy a město se tak bude muset s Krejčíkem finančně vyrovnat. Ten na to totiž podle zákona i stanoviska komory architektů má skutečně právo v případě, že bude nyní s projektem pracovat někdo jiný a to i přestože, že už město za projekt jednou řádně zaplatilo.

„Počítali jsme s tím, že architekt Krejčík, vzhledem k tomu, že je to jeho projekt, bude v práci pokračovat. To ale odmítl a požaduje jeden milion korun za prodej autorských práv. To se nám zdá jako poměrně dost peněz, 200 tisíc požaduje za interiér a 800 tisíc za stavební práce,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora s tím, že architektovi nabídli za prodej autorských práv k projektu celkovou částku 416 tisíc korun. „Za autorská práva na interiér jsme nabídli 200 tisíc korun, další cena autorských práv se odvíjí od celkové ceny v rozmezí pět až patnáct procent. My jsme nabídli osm, což vychází zhruba na 216 tisíc korun,“" uvedl starosta. Na odpověď ale vedení města prozatím čeká.

Přestože by současný stav celkový projekt ohrozit neměl, městu nepříjemnosti přináší. "Už mělo být vyhlášené výběrové řízení na pořízení prováděcí dokumentace a rozpočet, odbor investic na to uvolnil dva miliony korun. Je to pro nás nepříjemné, výběrové řízení na pořízení prováděcí dokumentace už potřebujeme vyhlásit, protože právě z ní vzejde celkový rozpočet," doplnil Josef Viktora. Ten je přitom odhadnut na 147 milionů korun.

První čtenáře by knihovna v nových prostorách mohla přivítat už za tři roky. Nová knihovna by totiž dle podmínek dotace měla být dokončena v červnu 2021, nejpozději pak v prosinci 2022. Ředitelka Městské knihovny Kutná Hora Gabriela Jarkulišová už dříve uvedla, že by se ráda u otevření nového prostoru sešla v červnu roku 2021. Kutnohorská knihovna přitom patří k frekventovaným společenským a kulturním místům ve městě, loni její návštěvnost dosáhla 100 tisíc návštěvníků.