Povodně by podle starosty Záboří nad Labem Ondřeje Smočka zásadně volební účast ovlivnit neměly. „Voda u nás zasáhla sedm domů, takže si nemyslím, že by nějak měla ovlivnit volby. Možná ti, jejichž domy byly pod vodou, volit nepůjdou. Ale jinak všichni ti, co by volili bez povodní, přijdou,“ míní Smoček.

Ve volební komisi panovala v pátek odpoledne dobrá nálada, účast je však zatím nižší. „Při krajských volbách chodí lidé méně než třeba při prezidentských nebo komunálních,“ řekla předsedkyně volební komise na Obecním úřadě v Záboří nad Labem Darina Šancová.

Její kolegyně z komise se poté svěřila, že jejímu synovi patří jeden ze zatopených domů. „Ten určitě volit nepůjde, vůbec na to teď nemají náladu,“ podotkla. Vlastní totiž dřevostavbu, které povodní trpí ještě více než zděné domy. „Teď vše vysoušejí, ale vůbec neví, jestli nakonec nebudou muset celý dům rozebrat,“ posteskla si.

Podle Dariny Šancové však velká voda zbytku obce chuť k volbám neovlivní. „Kdo bude chtít volit, přijde. Zatím máme k páté hodině odpolední účast asi jedenáct procent, tak snad to poroste,“ doufá předsedkyně komise.

Odložení voleb je právně složitý proces

Starosta Záboří nad Labem Ondřej Smoček tuší, že v nejvíce povodněmi zasažených regionech asi volební účast moc vysoká nebude. „Tam by z lidského hlediska dávalo smysl volby odložit, jelikož lidé mají úplně jiné starosti, když jim voda zbourala půlku domu. Ale jelikož jsem v těchto věcech více zainteresovaný, vím, že odložit volby je právně složitá záležitost,“ řekl Smoček.

Lokalita v Záboří nad Labem zasažená několik dní před krajskými volbami povodní arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Petr Procházka 1/9 Lokalita v Záboří nad Labem zasažená několik dní před krajskými volbami povodní.

info Zdroj: Deník/Petr Procházka 2/9 Lokalita v Záboří nad Labem zasažená několik dní před krajskými volbami povodní.

info Zdroj: Deník/Petr Procházka 3/9 Lokalita v Záboří nad Labem zasažená několik dní před krajskými volbami povodní.

info Zdroj: Deník/Petr Procházka 4/9 Lokalita v Záboří nad Labem zasažená několik dní před krajskými volbami povodní.

info Zdroj: Deník/Petr Procházka 5/9 Lokalita v Záboří nad Labem zasažená několik dní před krajskými volbami povodní.

info Zdroj: Deník/Petr Procházka 6/9 Lokalita v Záboří nad Labem zasažená několik dní před krajskými volbami povodní.

info Zdroj: Deník/Petr Procházka 7/9 Lokalita v Záboří nad Labem zasažená několik dní před krajskými volbami povodní.

info Zdroj: Deník/Petr Procházka 8/9 Lokalita v Záboří nad Labem zasažená několik dní před krajskými volbami povodní.

info Zdroj: Deník/Petr Procházka 9/9 Lokalita v Záboří nad Labem zasažená několik dní před krajskými volbami povodní.

Na odložené volby by totiž mohla přijít stížnost. „Už by to někdo napadal, že to není správné, že někde volby jsou a jinde ne. A rušit to všude by byla už úplná blbost. Volební místnosti jsou všude zajištěné, takže je to takto v pořádku,“ míní Smoček.

„U nás Doubrava vyplavila sedm domů, z toho dvě dřevostavby. Tam samozřejmě chápu, že bude chuť jít k volbám menší. Zbytek Záboří ale povodněmi nijak ovlivněný není,“ doplnil Ondřej Smoček.

Voda z Doubravy se vracela od Labe

Členky volební komise ze Záboří nad Labem se shodly, že ačkoliv Doubrava už začala klesat, Labe stále stoupalo a voda se jim vracela zpět do obce. „Tolik vody jako letos nepamatujeme ani z roku 1997. Doubrava nikdy nebyla takhle vysoko. Asi za to mohla vysoká hladina Labe, takže se do něj Doubrava nevlévala,“ sdělila komise.

Zasažené domy lidé nyní vysouší. Okna a dveře jsou dokořán, vysoušeče místností jedou na plné obrátky. K dispozici mají několik kontejnerů na odpad i cisternu s pitnou vodou.