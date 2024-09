„Stalo se to po třinácté hodině. Začala stoupat Doubrava. Kontrolovali to chlapi od dobrovolných hasičů se starostou. Pak to šlo ráz naráz. Během deseti minut byla voda tady a v patnáct hodin už tu tekla řeka,“ řekla Kateřina Šteklová, jejíž rodinný domek byl vodou silně zasažen.

„Manžel je místní, žije zde celý život a nikdy nic takového nepamatuje. Ještě před regulací Doubravy v roce 2002 tu byla voda pod ořechem, ale to, co přišlo teď, nikdo nepamatuje," dodala.

Přestože byl v době návštěvy Deníku na místě vjezd aut do postižené oblasti zakázán, někteří řidiči to nerespektovali. Posádka černého Superbu, který přejel skrz zákazové kužely, si za to vysloužila důrazné poklepání na přední sklo.

Monika Zarubanová musela zachránit svá zvířata: krávu a čtyři koně. „Přišlo to z polí a bylo to zde během chvilky. Měli jsme jsme kompletně zatopené stáje. Zvířata byla po pás ve vodě, museli jsme všechny vytáhnout. Bylo to strašně rychlé, ale všichni přežili,“ sdělila Monika Zarubanová.