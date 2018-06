Kutná Hora – V červenci tomu bude rok, co před sedleckou katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a jejím bezprostředním okolí vyrostlo zábradlí.

Zábradlí před sedleckou katedrálou zčásti zmizí.Foto: Archiv technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora

Jeho umístění tehdy zvedlo vlnu nevole nejen mezi mnohými místními, kteří argumentovali zejména neestetičností zábradlí s tím, že nepěkně narušuje okolní ráz památky UNESCO. Zásadně proti byli také zástupci zdejší farnosti, kteří za odstranění zábradlí od té doby lobbovali. A dočkali se. Městští radní totiž na svém posledním jednání odstranění části zábradlí odsouhlasili.

Pokud to počasí dovolí, zmizí kus zábradlí už v pondělí. „Rada města vyhověla požadavku Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec na odstranění dvou dílů ochranného zábradlí z chodníku v křižovatce ulic Zámecká, Vítězná a U Zastávky před místní katedrálou. Stalo se tak na základě předloženého požadavku Farnosti vedoucího ke zlepšení přístupu k hlavnímu vchodu, především v době konání svateb a pohřbů,“ uvedl Dobroslav Vepřek z technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora.

Problémy se zábradlím před vchodem do sedlecké katedrály ale neměli jen svatebčané a zaměstnanci pohřební služby, kterým se značně zkomplikovalo nakládání rakví do pohřebního vozu. Potíže měli také hasiči, jejichž základna sídlí nedaleko. „S vedením města jsem řešil problém, kdy se instalováním zábradlí hasičskému záchrannému sboru zmenšil manévrovací prostor v uvedené křižovatce, který je potřebný zejména při výjezdu velké techniky,“ uvedl ředitel územního odboru HZS Středočeského kraje Jiří Pokorný.

Hasičům ale vedení města hodlá vyjít vstříc ještě více. „Plánujeme v křižovatce umístit světla tak, aby se při výjezdu hasičů zastavila doprava z obou stran a měli volný průjezd. Teď je sice v místě relativní klid, to se ale změní po otevření malínského nadjezdu,“ řekl Josef Viktora.

Náklady na odstranění části zábradlí, které v místě nevydrželo ani rok, se budou podle Dobroslava Vepřka pohybovat zhruba ve stokorunách. „Hodnota dvou dílů uvedeného zábradlí je přibližně pět tisíc korun. Důležitou informací je i fakt, že zábradlí bude v budoucnu využito v jiném prostoru na území města. Jedná se totiž o rozebíratelné a jednoduše demontovatelné zábradlí, které díky své unikátní deformační zóně plní i svoji hlavní funkci, tedy bezpečnost chodců při pohybu na chodníku,“ doplnil Vepřek.

Starosta města Josef Viktora zdůraznil, že zábradlí bylo v místě kvůli bezpečnosti instalováno i z jiného důvodu: zejména turisté mířící do zdejší kostnice totiž nedodržovali přechody a přes silnici chodili přímo křižovatkou.

K situaci došlo po té, co si sedlecký osadní výbor po sedmi letech loni v květnu prosadil zákaz vjezdu autobusů do Zámecké, Čechovy, Váňovy a dalších ulice, tedy do prostoru před zdejší kostnicí. Autobusům bylo vyhrazené stání naproti hostinci U Zlatého lva. Turistům tak nezbývá nic jiného, než při cestě do kostnice přecházet frekventovanou silnici.