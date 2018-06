Začalo mezinárodní cvičení Sky Avenger 2018

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ – Mezinárodní cvičení Sky Avenger 2018 začalo prvními letovými akcemi včera v odpoledních hodinách na 21. základně taktického letectva v Čáslavi.

Českoamerické cvičení, které potrvá až do 29. června, ale přivítalo první zahraniční letouny už v pátek 15. června, kdy na čáslavskou základnu v podvečer dorazila šestice nadzvukových strojů F-16 Národní gardy z Texasu.



Předtím ale na čáslavskou základnu přistál první z trojice amerických transportních letounů C-130 Hercules. „Tyto letouny přepravily část nutného materiálu pro potřeby americké jednotky. Zároveň na letišti v Pardubicích přistál první z tankovacích letounů KC-135, který přepravil první část ze 140 amerických vojáků, kteří se cvičení zúčastní,“ uvedl tiskový a informační důstojník 21. základny taktického letectva Čáslav Tomáš Maruščák.



Transport logistického materiálu americkým vojákům zabezpečil ještě v sobotu 16. června letoun C-17 Globemaster. Jedná se o strategický transportní letoun, který dokáže přepravit téměř 80 tun nákladu, jeho celková hmotnost pak činí 263 tun. „Schopnost přijmout alianční jednotky a poskytnout jim zázemí je jedním z hlavních úkolů naší základny,“ vysvětlil velitel 21. základny Petr Tománek.



Včera se konaly první letové akce v rámci českoamerického cvičení Sky Avenger 2018 a naše základna je připravena.

V rámci dvoutýdenního cvičení budou k leteckému výcviku využívány primárně prostory na jihu a severovýchodě Čech.

V těchto lokalitách se nebudou letouny pohybovat v nízké hladině letu. To v okolí čáslavské základny to bude jiné. Každý den tam v 10.30 a ve 14 hodin bude startovat zhruba desítka letounů.



Ačkoliv akreditace na takzvaný Spotters Day, který se uskuteční zítra, už skončily, mají se i tak milovníci vojenských letadel na co těšit. Stroje nad čáslavskou základnou bude možné pozorovat například z komunikace, která spojuje Nové Dvory a Chotusice. Tomáš Maruščák ale zdůraznil, že se jedná o soukromé pozemky a vedení čáslavské základny ke vstupu na ně rozhodně nenabádá.



Nad čáslavským nebem se kromě amerických strojů F-16 Fighting Falcon Texaské národní gardy či tankeru KC-135 Nebraské národní gardy budou prohánět české nadzvukové stroje JAS-39 Gripen a lehké bitevníky L-159 ALCA z mateřské základny a vrtulníky Mi-24/35 a Mi-171 z 22. základny vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou. „Kromě manévrových vzdušných bojů a spolupráci s předsunutými leteckými návodčími budou cvičení zaměřena také na mise s komplexními scénáři,“ uvedl zástupce řídícího cvičení Tomáš Merta.



Právě tankery KC-135, které budou působit z pardubického letiště, využijí stíhači v rámci misí k doplňování paliva za letu.



Stížnosti na hluk kvůli mezinárodnímu cvičení prý vedení čáslavského letiště zatím nezaznamenalo. „Naopak, máme zatím je pozitivní reakce. Navíc zvýšený hluk bude vždy jen v uvedené časy, kdy bude startovat více letounů na jednou. V porovnání s běžným provozem, kdy od 9 do 22 hodin startují letouny každou hodinu, nejde o nic výjimečného,“ dodal Maruščák.



Jeho slova potvrdila i chotusická starostka Ludmila Zimová Lehetová. „Pro obyvatele obce nejde z hlediska hluku o nic výjimečného, jsou na to už svým způsobem zvyklí. Jiné je jen to, co jim létá nad hlavou,“ řekla starostka.



To v Nových Dvorech prý nějaké stížnosti zaznamenali. „Někteří obyvatelé už to řešili, žádná oficiální stížnost ale na úřad nepřišla,“ uvedla starostka Vanda Vöröšová.